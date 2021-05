Dwóch białostockich radnych proponuje zwiększenie liczby ogródków gastronomicznych

Maj 20, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Powiększenie strefy ogródków gastronomicznych w centrum Białegostoku – to pomysł dwóch radnych niezrzeszonych w Radzie Miasta. Z taką propozycją, w formie interpelacji, wystąpili do prezydenta Białegostoku.

– Zwracamy się w wnioskiem o możliwość przeanalizowania możliwości poszerzenia strefy ogródków gastronomicznych. Jak pokazują ostatnie dni, spędzanie czasu w centrum naszego miasta cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno Białostoczan jak i osób spoza miasta. Aby zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z lokalnej gastronomii i przeciwdziałać niepotrzebnemu tłoczeniu się ludzi, wnioskujemy o umożliwienie zwiększenia ilości stolików w restauracjach – mówi radny Tomasz Kalinowski.

Radny Maciej Biernacki dodaje, że dodatkowa liczba ogródków gastronomicznych przyczyniłaby się do zwiększenia zatrudnienia.

– Działanie to z całą pewnością przyczyni się także do powstania nowych miejsc pracy oraz zainteresuje nowych klientów ofertą lokalnych przedsiębiorców – mówi Maciej Biernacki – Każdy stolik, to część nowego etatu. Każde pięć-sześć stolików to nowe miejsce pracy dla kelnera. Trzech kelnerów to jedno miejsce pracy dla kucharza. Każdy klient to też szansa na zarobek dla innych przedsiębiorców proponujących usługi: fryzjerów, kosmetyczek czy osób zajmujących się handlem – dodał Biernacki.

Zdaniem radnych dodatkowe stoliki mogłyby być dostawione na placu przed i za ratuszem, na Rynku Kościuszki. (ea)