17 sierpnia, 2025

Dwa utonięcia w długi weekend w województwie podlaskim

źródło: BOSiR
Tragiczny bilans długiego weekendu nad wodą w województwie podlaskim. Utonęło dwóch mężczyzn, pomimo reanimacji obu z nich. 

 

W piątek (15.08) we wsi Dalny Las koło Augustowa około 40-letni mężczyzna wszedł do jeziora Serwy. Po odpłynięciu od brzegu zaczął się topić. Na miejscu były m.in. dwie grupy wodno-nurkowe oraz strażacy ochotnicy. Mężczyznę po wyjęciu z wody reanimowano, ale niestety zmarł.

Drugi wypadek był sobotę (16.08) w miejscowości Grądy-Woniecko. Do Narwi wszedł 26-letni mężczyzna i zaczął się topić. Pomimo podjętej reanimacji również nie udało się go uratować. Zgłoszenie wpłynęło do policji około 14:00. (red.)

 

