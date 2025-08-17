Dwa utonięcia w długi weekend w województwie podlaskim

17 sierpnia, 2025

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Tragiczny bilans długiego weekendu nad wodą w województwie podlaskim. Utonęło dwóch mężczyzn, pomimo reanimacji obu z nich.

W piątek (15.08) we wsi Dalny Las koło Augustowa około 40-letni mężczyzna wszedł do jeziora Serwy. Po odpłynięciu od brzegu zaczął się topić. Na miejscu były m.in. dwie grupy wodno-nurkowe oraz strażacy ochotnicy. Mężczyznę po wyjęciu z wody reanimowano, ale niestety zmarł.

Drugi wypadek był sobotę (16.08) w miejscowości Grądy-Woniecko. Do Narwi wszedł 26-letni mężczyzna i zaczął się topić. Pomimo podjętej reanimacji również nie udało się go uratować. Zgłoszenie wpłynęło do policji około 14:00. (red.)