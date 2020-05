Dwa tygodnie do wznowienia rozgrywek. Trener Jagi ocenia formę zawodników

Maj 15, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

” Teraz najważniejszy jest pierwszy mecz” – mówi na dwa tygodnie przed wznowieniem rozgrywek ekstraklasy trener białostockiej Jagiellonii. Zawodnicy przygotowują się do powrotu na boisko, gdzie po dwóch miesiącach przerwy zagrają z Cracovią.

– Cóż mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem podczas treningów. To nie są przygotowania przedsezonowe. Skupiamy się na pierwszym meczu, ponieważ to jest dla nas najważniejsze. Później mamy kolejne dziesięć spotkań. Dla nas najważniejszy jest ten pierwszy mecz. Przed nami 11 spotkań do rozegrania w siedem tygodni – mówi Iwajło Petew, szkoleniowiec Jagi.

Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy w drużynie są zdrowi. Kwarantanna pozwoliła na rekonwalescencję trzech piłkarzy: Bartka Bidy, Bartka Kwietnia oraz Dejana Ilieva. (mt/mc)