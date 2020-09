Dwa spojrzenia, dwa światy. Wystawa „Rzeczywiste ≠ Rzeczywiste. Pojedynek na Współczesność” w OiFP

Wrzesień 18, 2020

fot. Julitta Grzywa fot. Julitta Grzywa

W Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 zaplanowano w piątek (18.09) otwarcie wystawy prac fotograficznych „Rzeczywiste ≠ Rzeczywiste. Pojedynek na Współczesność”. Zobaczymy na niej zdjęcia dwóch artystów: Pawła Sadaja – jednego z najbardziej znanych na świecie polskich artystów fotografów młodego pokolenia oraz Jurka Macieja Kobę – współzałożyciela grupy „Łódź Kaliska” – artystę pokolenia dojrzałego.

– Jest to można powiedzieć zderzenie młodości, entuzjazmu z refleksją i doświadczeniem życiowym. Pomysł na wystawę wiąże się z tym momentem, w którym żyjemy, ale także z taką refleksją, że ciągle powtarzają się pewne cykle. Te cykle powtarzają się w ciągu naszego życia, jak również i też w przypadku historii, w takich okresach co sto, dwieście, trzysta lat – mówi Tomasz Michalik z Klubu Rotary Białystok, który jest współorganizatorem wystawy.

Fotografie Pawła Sadaja, „Hotel Meduza”, to spektakl w siedmiu fotografiach, który opowiada o cyklu historycznym, w którym żyjemy. Główne przesłanie a zarazem pytania płynące z przedstawionej historii to czy jesteśmy w stanie przerwać ten cykl i w którym jego momencie jesteśmy teraz? Główną, chodź nie jedyną inspiracją projektu jest słynny obraz Théodore Géricault’a „Tratwa Meduzy”. W fotografiach możemy odnaleźć nawiązania do obrazów takich mistrzów jak Jacques-Louisa Davida, Eugene Delacroix, Francisco Goyi, Pietera Bruegela, Elizabeth Vignee Lebrun, Pabla Picassa czy Witkacego.

Fotografie „Rycerze XXI wieku” Jerzego Macieja Koby, pozostają w pozornej opozycji do wykreowanej rzeczywistości Sadaja – boleśnie aktualne, wchodzą z nią w dialog, uzupełniają o katastroficzno-społeczny aspekt. Są pytaniem o moc przetrwania sztuki i kultury w czasach walki o zdrowie i życie.

Wstęp na wernisaż, podczas którego zagra The Consonant Trio jest wolny. Wydarzenie wspiera medialnie Radio Akadera. (mt/mc)