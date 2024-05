Dwa spektakle Małgorzaty Wdowik na Dniach Sztuki Współczesnej

15 maja, 2024

Spektakle, perfomanse, koncerty, pokazy filmów, wystawa, a także spotkania z twórcami i debata – tak zapowiadają się Dni Sztuki Współczesnej.

Dwa spektakle prezentowane w ramach festiwalu wyreżyserowała Małgorzata Wdowik. Pierwszy pt.: „Wstyd” będzie można zobaczyć 22 maja w Uniwersyteckim Centrum Kultury.

– W naszym przedstawieniu mierzymy się z tematem wstydu społecznego, czyli takiego związanego z pochodzeniem – mówi Małgorzata Wdowik, reżyserka. – Ja pochodząca z małej miejscowości wyjeżdżam do tej stolicy, więc rozmawiamy o wstydzie w kontekście tej sztafety pokoleń. Wykorzystujemy taką figurę osoby performującej, czyli reprezentujące jakąś daną perspektywę. Badamy to zagadnienie, więc nie próbujemy do niczego dojść, próbujemy pokazać taki krajobraz z różnych emocji i różnych sytuacji.

Drugi spektakl premierę miał w 2016 roku. Wtedy zagrały w nim 10-letnie dziewczynki, które teraz są już dziewczynami.

– W Teatrze Studio zrealizowałam taki spektakl „Dziewczynki” z pięcioma wtedy bohaterkami o tym takim fenomenie bycia dziewczynką. Jak się tego doświadcza. Te dziewczyny rosną bardzo szybko, więc bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, czyli zaczął się pojawiać staniki, zaczął się pojawiać pewien wstyd, który jest związany z dorastaniem. Tak spektakl zaczął się zmieniać. Temat uchwycenia tego momentu dorastanie, te motyw są jakimś tematem – dodaje Małgorzata Wdowik.

Spektakl „Dziewczyny” będzie prezentowany w Białostockim Teatrze Lalek 26 maja. Szczegółowy harmonogram 38. Dni Sztuki Współczesnej znajduje się na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury. (hk)