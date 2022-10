Dwa nowe komisariaty policji w Białymstoku

Październik 24, 2022

Nowy komisariat policji w Białymstoku – wizualizacja/źródło: Podlaska Policja

Już na przełomie 2022 i 2023 roku mają zostać oddane do użytku dwa nowoczesne komisariaty policji w Białymstoku: przy ul. Ogrodowej i ul. Wspólnej. Nowe siedziby jednostek policji powstają w miejscach, gdzie do tej pory były magazyny i garaże. Koszt budowy tych dwóch budynków to blisko 40 mln złotych.

– Nowy komisariat przy ul. Wspólnej zacznie funkcjonować już w grudniu, teraz trwa wyposażanie pokoi pracowników. Natomiast inwestycja przy ul. Ogrodowej zostanie zakończona do końca listopada, potem będzie czas na uzyskanie pozwoleń na jej użytkowanie – mówi podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Oba budynki są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, a parkingi będę wyposażone w ładowarki dla samochodów elektrycznych.

Nowy budynek przy ul. Ogrodowej zaprojektowany został tak, by mogło tam pracować 90 osób. W projektach uwzględnione zostały też garaże dla samochodów policji, miejsca parkingowe w strefie zamkniętej, jak też miejsca parkingowe dla interesantów.

Natomiast do komisariatu przy ul. Wspólnej przeniosą się policjanci i pracownicy białostockiej „czwórki”, która obecnie funkcjonuje przy ulicy Słowackiego. W budynku pracować będzie 83 policjantów i 7 pracowników policji. (at)