Dwa muzyczne światy jednej soboty – koncerty Quiet Sirens i Atmoravi w Białymstoku

29 maja, 2025

W sobotę 31 maja, na scenach dwóch klubów wystąpią artyści reprezentujący zupełnie odmienne światy muzyczne – energetyczni Quiet Sirens z nowym albumem w Klubie Muzycznym Sześcian oraz liryczny Atmoravi w Białystok Music Club. Patronem medialnym obu wydarzeń jest Radio Akadera.

Quiet Sirens w Klubie Muzycznym Sześcian: nowy album, nowa energia

Zespół Quiet Sirens powraca na scenę z materiałem z najnowszej płyty The Story of No Reverse, która już zdobyła uznanie mediów muzycznych w Polsce i poza jej granicami. Ich koncerty to nie tylko dźwięk, ale pełna emocji narracja – muzyczna podróż przez rock, blues, stoner, jazz i elektronikę, ubrana w metaforyczne teksty i nasycona sceniczną energią.

W skład zespołu wchodzą: Andy Gracefall (wokal, teksty), Michał Świtalski (bas), Kuba Długokęcki (perkusja), Tomek Remiszewski (gitara prowadząca) i Janusz Budziszewski-Miro (synth). Za produkcję płyty odpowiada Paweł Cieślak, znany ze współpracy z Comą, Roguckim i Ralphem Kamińskim.

Przed Quiet Sirens zagra support – Seasonal.

Atmoravi w Białystok Music Club: intymność i poezja dźwięku

Tego samego wieczoru, w kameralnej przestrzeni Białystok Music Club, wystąpi Atmoravi – białoruski muzyk znany z poruszających tekstów i hipnotyzujących brzmień. Jego twórczość łączy elementy ezoterycznego rocka, indie i delikatnego popu, a koncerty często przypominają intymne spotkanie z historią zapisaną dźwiękiem.

Atmoravi to artysta wielokrotnie doceniany za swoją autentyczność – m.in. jako laureat nagrody „Rock-Koronacja” w 2006 roku. Jego występy charakteryzuje prostota formy i głębokość przekazu – akustyczna gitara, poetyckie teksty i pełna emocji interpretacja. (hp)