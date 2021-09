Dwa dni i ponad pół tysiąca prób nielegalnego przedostania się do Polski od strony Białorusi

Wrzesień 13, 2021

źródło: POSG źródło: POSG

W miniony weekend (11-12.09) Podlaska Straż Graniczna ujawniła ponad pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko – białoruskiej. Zatrzymano 7 nielegalnych imigrantów – 5 obywateli Syrii oraz 2 obywateli Somalii.

Jak informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymano również 12 cudzoziemców, którzy pomagali w przekroczeniu granicy. To 5 obywateli Syrii, 2 obywateli Egiptu, 1 obywatel Holandii, 1 obywatel Iranu, 1 obywatel Kamerunu, 1 obywatel Gruzji i 1 obywatel Tadżykistanu.

– Zgodnie z Art. 264. § 3 Kodeksu Karnego „Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Ponadto cudzoziemcom, którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, wydawana jest decyzja zobowiązująca do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo otrzymują one zakaz wjazdu do krajów Państw Schengen na 5 lat – informuje rzeczniczka.

Od początku września na granicy z Białorusią zatrzymano 44 osoby podejrzane o pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. (mt)