Dużo wydarzeń w Święto Niepodległości w Białymstoku

10 listopada, 2023

Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

11 listopada w Białymstoku uroczyste obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to wspólne śpiewanie hymnu, uroczystości pod pomnikiem Marszałka, imprezy kulturalne i wydarzenie sportowe „Biegnę dla Niepodległej”.

Główna uroczystość Narodowego Święta Niepodległości w Białymstoku rozpocznie się o godz. 12.30 przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki. A wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego odbędzie się wcześniej, o godz. 12. przed Ratuszem na Rynku Kościuszki.

Fundacja Białystok Biega tradycyjnie organizuje imprezę dla całych rodzin „Biegnę dla Niepodległej”. Biegacze – dorośli i dzieci –spotkają się na starcie w Białymstoku, ale do wydarzenia można dołączyć również wirtualnie, biegnąc dla Niepodległej na całym świecie. Do wyboru są dwa dystanse: bieg na 10 km, którego trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (start o godz. 14.20), oraz bieg na symbolicznym dystansie 1918 m (godz. 14.00). Dzieci, w zależności od wieku, będą miały do pokonania 100, 400 lub 600 metrów (godz. 10.00). Start i meta zlokalizowane będą na Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, biegacze pobiegną ulicami centrum miasta. Zawodnicy na mecie otrzymają medale z wizerunkiem Ignacego Daszyńskiego.

Można też maszerować. Trasa Maszeruję dla Niepodległej, podobnie jak w przypadku tras biegowych, ma start i metę na Al. Piłsudskiego. Dystans, jaki będą mieli do pokonania maszerujący to około 5,5km.



Biegnę dla Niepodległej. Utrudnienia w ruchu drogowym w Białymstoku

Tego samego dnia od godz. 9.30 Muzeum Wojska zaprasza do wspólnego spędzenia Święta Niepodległości. Do godz. 16.30 można będzie zwiedzić wystawy stałe, obejrzeć pokaz sprzętu wojskowego przed siedzibą placówki i stanowisko edukacyjne dla najmłodszych. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej przygotował specjalną wystawę „Dla Niepodległej. Tatarzy w walce o wolną Polskę w XVIII-XX w.”. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.

Galeria im. Sleńdzińskich zaprasza na „12. wieczór wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych”. Spotkanie poprowadzi Joanna Schmidt-Bura, akompaniować będzie Szymon Borys (fortepian), prowadzenie śpiewu: Andrzej Bielski & company. Początek o godz. 17.00 w Galerii przy Rynku Kościuszki 4. Wstęp wolny.

Białostocki Ośrodek Kultury przygotował warsztaty edukacyjne dla dzieci „Puk, puk, oto Ziuk”, na które zaprasza w niedzielę, 12 listopada, o godz. 14.00 do Centrum im. L. Zamenhofa. Podczas autorskich zajęć edukatorzy opowiedzą historię Józefa Piłsudskiego, odpowiedzą na pytania, co to znaczy „być pod zaborem” oraz czym była „konspiracja”.

Opera i Filharmonia Podlaska muzycznie uczci 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Instytucja przygotowała z tej okazji koncert „Niepodległej”.

A jeszcze w piątek (10 listopada) o 18 na cmentarzu wojskowym w Białymstoku zapłoną znicze na grobach żołnierzy w ramach akcji „Światło Pamięci Niezwyciężonym”, Natomiast od 19 zaplanowano Wieczór Niepodległości i marsz. Początek przy Pomniku 42. Pułku Piechoty w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. (opr. at)