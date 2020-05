Duże zmiany w centrum Białegostoku. Astoria zmieni swój dotychczasowy charakter

Maj 27, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Astoria, jaką znaliśmy do tej pory, od 1 czerwca przejdzie do historii. PSS Społem wydzierżawiło budynek innej firmie.

Zmiana ta jest związana z nową strategią biznesową spółdzielni, która postanowiła rozwijać sprzedaż detaliczną, tworzyć jednakowe bary bistro oraz rozwijać produkcję pieczywa, wyrobów ciastkarskich czy wędlin.

– Nie myślimy o zahamowaniu działalności, o stagnacji, tylko mówimy o rozwoju. Rozwój ma być przemyślany i sprecyzowany i podążać w kierunkach, na których się znamy, czujemy się dobrze i jesteśmy można powiedzieć skazani na sukces w tym obszarze – mówił prezes PSS Społem w Białymstoku Janusz Kulesza.

Od początku przyszłego miesiąca rozpocznie się komercjalizacja budynku Astorii, którą podzielono na trzy etapy. Nie będzie już baru szybkiej obsługi, pub-u, czy sal, w których odbywały się wydarzenia okolicznościowe. Jako pierwsze ich miejsce zajmą biura oraz strefa gastronomiczna, w której ma się znajdować kilka lokali.

– Pierwszym etapem jest uruchomienie powierzchni przeznaczonych pod gastronomię i przestrzeni biurowej. Drugim etapem, który chcemy zamknąć do końca 2021 roku, jest otwarcie sceny teatralnej o nazwie – „NIE TEATR”. Nie będzie to bowiem teatr w dosłownym tego słowa znaczeniu, a stała scena gościnna. Etap trzeci, ostatni w zakresie komercjalizacji Astorii, i zarazem największy etap inwestycji szacujemy na dwa lata. Będzie to otwarcie kameralnego hotelu butikowego, którego wystrój będzie nawiązywał do historii naszego miasta – wyjaśniał Marek Masalski z firmy ŁączyNasPraca.pl.

Z usług gastronomicznych Astorii znów będziemy mogli skorzystać za około rok. Nowa firma wydzierżawiła budynek na 27 lat. (ea/mc)