Dudziak, Soyka i Banaszak. XV Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus w Kinie Ton

18 września, 2023

Konferencja prasowa przed XV Festiwalem Piosenki Literackiej im. Łucji Prus, fot. Małgorzata Turecka Konferencja prasowa przed XV Festiwalem Piosenki Literackiej im. Łucji Prus, fot. Małgorzata Turecka

Ponad dwudziestu uczestników weźmie udział w jubileuszowym Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus. Trzydniowe święto muzyki z dobrym tekstem odbędzie się między 29 września a 1 października. W tym roku na festiwalu wystąpią: Urszula Dudziak, Hanna Banaszak oraz Stanisław Soyka.

Po raz pierwszy w swojej historii – z racji zbliżającego się remontu Spodków – festiwal będzie miał miejsce w Kinie Ton.

– Zgłosiło się do nas w tym roku ok. 60 uczestników z całej Polski – z Gdańska, Wrocławia, Kalisza, z mniejszych miast i większych – i z nich wybraliśmy 20 osób. Uważamy, że to zainteresowanie wśród młodzieży naszym festiwalem nie niknie – mówiła kooordynatorka Festiwalu, Marta Szałkiewicz.

Festiwal jest adresowany przede wszystkim do uczniów i studentów szkół artystycznych – teatralnych, muzycznych, estradowych, ale także do osób dotychczas niezwiązanych zawodowo ze sceną.

– Podlaski Instytut Kultury jest swego rodzaju trampoliną do kolejnych etapów w karierze tych młodych ludzi. Dla niektórych uczestników festiwalu jest to być może pierwszy występ, a dla niektórych ostatni przed wielką karierą muzyczną – mówiła dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, Wiktoria Wnorowska.

Festiwal od początku promuje piosenki z dobrą muzyką i dobrym tekstem, a do tego odkrywa młode talenty. Podczas trzech dni festiwalu zakwalifikowani uczestnicy prezentują piosenki z repertuaru Łucji Prus – artystki pochodzącej z Białegostoku oraz utwory zarówno znanych, jak i debiutujących autorów piosenki literackiej. Towarzyszy im band Piotra Matuszczyka.

– Dzięki temu festiwalowi możemy się rozwijać – mówiła Maria Sawicka, jedna z uczestniczek tegorocznej edycji festiwalu. – Jest tu przemiła atmosfera, widownia zawsze nas wspiera i nam kibicuje. Możemy się inspirować nowymi utworami, które słyszymy, do tego koncerty gwiazd.

Występy uczestników oceniać będzie jury w składzie Włodzimierz Nahorny, Janusz Strobel, Nula Stankiewicz, czy Jan Wołek.

– W tym roku naprawdę zaszaleliśmy z programem. Uważam, że jest niesamowity. Każdy może wybrać coś dla siebie. Urszula Dudziak, Stanisław Soyka, Hanna Banaszak – przygotowaliśmy koncerty takich gwiazd. Ale w szczególny sposób zapraszam na przesłuchania konkursowe, na które wstęp jest wolny. Pamiętajmy, że młodzi wykonawcy potrzebują wsparcia publiczności – dodawała Marta Szałkiewicz, koordynatorka festiwalu. (mt)