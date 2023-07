„Duby smalone” w elektrowni Galerii Arsenał

3 lipca, 2023

Galeria Arsenał, wystawa Duby smalone,Katarzyna Różniak-Szabelska, kuratorka, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria Arsenał, wystawa Duby smalone,Katarzyna Różniak-Szabelska, kuratorka, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Duby smalone” – to tytuł nowej wystawy, którą można oglądać w budynku dawnej elektrowni w Białymstoku.

Wielkie betonowe maszyny z ukrytymi wewnątrz ceramicznymi żywymi formami Anny Hulaczowej, futurystyczne instalacje Izy Tarasewicz ze stali i mosiądzu odwołujące się z jednej strony do podboju kosmosu, a z drugiej do anonimowej pracy chłopów wyrażonych setkami stalowych rąk, czy dwukanałowe wideo Agnieszki Polskiej 'Plan Tysiącletni’ ukazujące powiązanie elektryfikacji wsi z naturą to tylko kilka spośród prac wizualnych wypełniających przestrzeń Starej Elektrowni.

Nad nową wystawą Galerii Arsenał czuwała Katarzyna Różniak-Szabelska.

– Są to osoby ze wsi polskich, czechosłowackich, litewskich, które badają te swoje wiejskie korzenie i w kontekście modernizacji wsi po drugiej wojnie światowej, przyglądają się temu jak wyglądały historie ich babć i dziadków w PRL-u w Czechosłowacji, jak były powiązane z procesami kolektywizacji ziemi, uprzemysłowienia rolnictwa, ale też z oferowanymi wtedy przez państwo możliwościami emancypacji kobiet wiejskich czy awansu społecznego tych chłopskich społeczności – mówi Katarzyna Różniak-Szabelska.

Wystawę można oglądać do 3 września. Od środy do niedzieli towarzyszą jej działania performatywne Kasi Hertz „anielskie siostry jasnowidzki’ odwołujące się do podlaskich szeptuch, ale też współczesnych cyberelfów. (jd)

Z kuratorką rozmawiał Zjerzony kulturą – Jerzy Doroszkiewicz:

8.07.2023 (sobota), godz. 12:00

Wokół alternatywnej historii elektryfikacji poza obiegiem kapitalistycznym – wykład z oprowadzaniem Katarzyny Czeczot, kulturoznawczyni mieszkającej w Puszczy Białowieskiej, profesorki Instytutu Badań Literackich PAN

9.07.2023 (niedziela), godz. 15:00 – 18:00

Ambient ~ Projekt New Hope

22.07.2023 (sobota), godz. 12:00

Wokół zwrotu ku ziemi w polskiej sztuce współczesnej – wykład z oprowadzaniem Ewy Tatar, badaczki sztuki, kuratorki wystaw, praktyczki permakultury, zamieszkałej na podlaskich bagnach aktywistki praw człowieka

23.07.2023 (niedziela), godz. 15:00 – 18:00

Ambient ~ Projekt New Hope



29.07. 2023 (sobota), godz. 12:00

Oprowadzanie w języku białoruskim

5.08.2023 (sobota), godz. 12:00

Wokół mazurków w kontekście relacji między pracą, tańcem i rytmem – wykład z oprowadzaniem w języku angielskim Matthew Posta z Post Brothers, entuzjasty, procesora słów, edukatora i kuratora wystaw, mieszkającego w Kolonii Koplany pod Białymstokiem

6.08.2023 (niedziela), godz. 15:00 – 18:00

Ambient ~ Projekt New Hope

20.08.2023 (niedziela), godz. 15:00 – 18:00

Ambient ~ Projekt New Hope

26.08.2023 (sobota), godz. 12:00

Oprowadzanie w języku ukraińskim

2.09.2023 (sobota), godz. 10:00 – 18:00

Dyżur kuratorski

3.09.2023 (niedziela), godz. 15:00 – 18:00

Ambient ~ Projekt New Hope

Wstęp na wszystkie wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny.