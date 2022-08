Drużyna Team Podlaskie z dofinansowaniem marszałka. Ambasadorzy województwa dostaną łącznie pół miliona złotych

Sierpień 23, 2022

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Niemal pół miliona złotych otrzymają podlascy sportowcy tworzący Team Podlaskie. To osiemnastu zawodników różnych dyscyplin, od rzutu młotem po kajakarstwo.

Dwunastu sportowców-seniorów otrzymało po 30 tys. złotych, sześciu juniorów – po 22 tys. złotych. Zgodnie z ubiegłoroczną zasadą, sportowcy pełnosprawni i ci z niepełnosprawnościami dostali nagrody w tej samej wysokości. Zawodnicy dzięki otrzymanemu wsparciu lepiej będą mogli się przygotowywać do zawodów.

To druga edycja programu stypendialnego Team Podlaskie. – Regulamin programu zakłada, że trzeba mieć konkretne sukcesy na arenie międzynarodowej, aby znaleźć się w tym gronie. A tych osiągnięć jest coraz więcej, coraz więcej mamy medalistów olimpijskich, mistrzostw świata, Europy. Chcę wam serdecznie podziękować za to, co robicie dla naszego województwa. Rozsławiacie nasz region nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jesteśmy dumni, że was mamy – mówił marszałek Artur Kosicki.

Dodatkowe nagrody przyznano Wojciechowi Nowickiemu i jego trenerce Joannie Fiodorow. Nowicki podczas ostatnich Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce zdobył złoto. Otrzymał 30 tys. złotych, a jego trenerka – 15 tys. złotych.

Marszałek Kosicki zapowiedział, że na podobne nagrody mogą liczyć kajakarze: Sylwia Szczerbińska i Aleksander Kitewski, którzy również wywalczyli medale na Mistrzostwach Europy w Monachium. (mt)