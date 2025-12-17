Home Wiadomości Druk 3D zamiast kości? Politechnika Białostocka zbada nowoczesne metamateriały

Wiadomości

17 grudnia, 2025

Druk 3D zamiast kości? Politechnika Białostocka zbada nowoczesne metamateriały

Dr inż. Michał Doroszko, fot. Dariusz Piekut/PB
Nowoczesne materiały, które w przyszłości mogą zastępować ludzką kość, badają naukowcy Politechniki Białostockiej. Uczelnia otrzymała środki Narodowego Centrum Nauki na analizę właściwości mechanicznych tzw. metamateriałów.

 

Zespół pod kierunkiem dr inż. Michała Doroszko sprawdza, jak zachowują się struktury wytwarzane w technologii druku 3D ze stopów tytanu.

– Metamateriały są to materiały, które mają odmienne właściwości od tych takich właśnie materiałów konwencjonalnych, materiałów litych i ich sens głównie polega na tym, że te materiały specjalnie projektujemy pod założone właściwości na przykład mechaniczne, które chcemy potem uzyskać, które możemy potem aplikować do danych zastosowań – mówi dr inż. Michał Doroszko z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. 

Unikalna, ażurowa budowa metamateriałów pozwala regulować sztywność materiału tak, by była zbliżona do sztywności ludzkiej kości, co ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu implantów. – Po wszczepieniu taki implant lepiej po prostu współpracuje z taką kością. Oprócz tego, jako że są to materiały również nieciągłe, występują w nich pustki, one mają takie specjalne struktury wewnętrzne, więc jest też możliwość, żeby one przerastały kością i dzięki temu później po jakimś czasie, kiedy ta kość przerośnie przez taki materiał, uzyskuje się trwałe połączenia kość-implant – tłumaczy specjalista.

Badania obejmują modelowanie komputerowe i testy wytrzymałościowe. Na realizację projektu Politechnika Białostocka otrzymała ponad 750 tysięcy złotych w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki. (red.)

 

Najnowsze wiadomości
mieszkańcy miasta wymieniają sztuczne choinki na żywe drzewka
Zamień sztuczną choinkę na ... więcej
Nielegalna choinka może drogo ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Świąteczny catering od Dworu ... więcej
Druk 3D zamiast kości? Polite ... więcej
Adam Jakuć prowadzi spotkanie autorskie z Anną Naumiuk-Jakuc podczas premiery książki „Włodzimierz Naumiuk. Zanim przemówią rzeźby” w Zabłudowie.
Włodzimierz Naumiuk. Zanim pr ... więcej
Kolędy zamiast wykładów. Ś ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.