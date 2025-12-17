Druk 3D zamiast kości? Politechnika Białostocka zbada nowoczesne metamateriały

17 grudnia, 2025

Dr inż. Michał Doroszko, fot. Dariusz Piekut/PB

Nowoczesne materiały, które w przyszłości mogą zastępować ludzką kość, badają naukowcy Politechniki Białostockiej. Uczelnia otrzymała środki Narodowego Centrum Nauki na analizę właściwości mechanicznych tzw. metamateriałów.

Zespół pod kierunkiem dr inż. Michała Doroszko sprawdza, jak zachowują się struktury wytwarzane w technologii druku 3D ze stopów tytanu.

– Metamateriały są to materiały, które mają odmienne właściwości od tych takich właśnie materiałów konwencjonalnych, materiałów litych i ich sens głównie polega na tym, że te materiały specjalnie projektujemy pod założone właściwości na przykład mechaniczne, które chcemy potem uzyskać, które możemy potem aplikować do danych zastosowań – mówi dr inż. Michał Doroszko z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Unikalna, ażurowa budowa metamateriałów pozwala regulować sztywność materiału tak, by była zbliżona do sztywności ludzkiej kości, co ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu implantów. – Po wszczepieniu taki implant lepiej po prostu współpracuje z taką kością. Oprócz tego, jako że są to materiały również nieciągłe, występują w nich pustki, one mają takie specjalne struktury wewnętrzne, więc jest też możliwość, żeby one przerastały kością i dzięki temu później po jakimś czasie, kiedy ta kość przerośnie przez taki materiał, uzyskuje się trwałe połączenia kość-implant – tłumaczy specjalista.

Badania obejmują modelowanie komputerowe i testy wytrzymałościowe. Na realizację projektu Politechnika Białostocka otrzymała ponad 750 tysięcy złotych w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki. (red.)