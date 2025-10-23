Home Wiadomości Drugie życie książek. W Bibliotece Uniwersyteckiej trwa kiermasz książek

23 października, 2025

Drugie życie książek. W Bibliotece Uniwersyteckiej trwa kiermasz książek

Kiermasz książek w Bibliotece Uniwersyteckiej, fot. Hanna Kość
Drugie życie książkom daje Biblioteka Uniwersytecka imienia Jerzego Giedroycia, gdzie trwa kiermasz książek. To okazja, by za symboliczną złotówkę uzupełnić swoją domową biblioteczkę o tytuły, których próżno dziś szukać w księgarniach.

 

– Niektórym może wydać się to dziwne, że biblioteka sprzedaje swoje książki, ale jest to naturalny proces w każdej bibliotece. Nazywa się to melioracją zbiorów. – mówi Wiesław Wróbel, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. – Ponieważ często jest tak, że książki wychodzą w nowych wydaniach, wtedy starsze możemy wycofać. Książki są zaczytane, uszkodzone, więc kupujemy nowe. W związku z tym te książki, które wycofujemy z różnych powodów, trafiają na kiermasz.

Na odwiedzających czekają setki książek, ale w szczególności publikacje naukowe i popularnonaukowe. – Głównie książka naukowa, więc jest historia, socjologia, filozofia, religia, czy polityka. W zasadzie wszystkie działy są reprezentowane na kiermaszu, ale mamy też literaturę piękną. Mamy nawet niewielką ilość książek dla dzieci i młodzieży – dodaje Dorota Romanowska, kierownik oddziału gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Kiermasz książek „U Giedroycia” potrwa do soboty (25.10) w holu Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy ul. Ciołkowskiego. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

 

