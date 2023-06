Drugi transfer Jagiellonii Białystok. Do klubu dołącza Adrian Dieguez

22 czerwca, 2023

Adrian Dieguez, fot. jagiellonia.pl Adrian Dieguez, fot. jagiellonia.pl

Adrian Dieguez to nowy zawodnik Jagiellonii Białystok. 27-letni Hiszpan związał się z Żółto-Czerwonymi dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok. Będzie występował z numerem 17. To jego pierwszy zagraniczny klub.

Dieguez urodził się 4 lutego 1996 roku w Madrycie. Jest wychowankiem Getafe CF, w którego strukturach juniorskich występował do 2015 roku, z dwuletnią przerwą na pobyt w RCD Carabanchel. Pierwsze kroki w seniorskim futbolu obrońca stawiał w rezerwach AD Alcorcon. W sezonie 16/17 zadebiutował w pierwszym zespole Los Alfareros na poziomie zaplecza La Liga. Po tamtej kampanii, której wiosenną część spędził na wypożyczeniu w CF Fuenlabrada, trafił do rezerw Deportivo Alaves.

W barwach El Glorioso doczekał się premierowego występu w hiszpańskiej elicie. Miało to miejsce w październiku 2017 roku w przegranym 1:2 meczu z Valencią, w którym rozegrał pełne 90 minut. Ogółem podczas trzyletniego pobytu w klubie z Kraju Basków zanotował 13 występów w pierwszej drużynie, w tym siedem w Pucharze Króla i sześć w La Lidze. Był także dwukrotnie wypożyczony – do SD Huesca, w której rozegrał dziewięć meczów w La Lidze i z którą spadł na drugi poziom rozgrywkowy, oraz AD Alcorcon.

Przygodę z Deportivo Alaves mierzący 188 cm wzrostu zawodnik zakończył definitywnie we wrześniu 2020 roku. Później był zawodnikiem CF Fuenlabrada, z którą był związany przez dwa lata, oraz, podczas ostatniej kampanii, SD Ponferradina. W każdym z czterech poprzednich sezonów wystąpił w co najmniej 30 meczach, zawsze będąc podstawowym obrońcą swojego zespołu.

– Do transferu do Jagiellonii ostatecznie przekonał mnie Jesus Imaz, który w samych superlatywach opisywał zarówno klub jak i miasto. Przychodząc tutaj nie mam żadnych wątpliwości, są za to ciekawość i ekscytacja, ponieważ zaczyna się coś nowego – powiedział po podpisaniu umowy z Jagiellonią nowy obrońca „Żółto-Czerwonych”, Adrian Dieguez. – Moją naturalną pozycją jest środek obrony i tam grałem najdłużej. Niemniej wcześniej, podobnie jak w ostatniej rundzie w barwach Ponferradiny grywałem w środku pola jako defensywny pomocnik, dlatego mogę zagrać także tam – wyjaśnia.

To drugi transfer Jagiellonii. Kilka dni temu klub poinformował o podpisaniu trzyletniej umowy z 19-letnim obrońcą Dominikiem Marczukiem, który dołączył do Żółto-Czerwonych ze Stali Rzeszów. (źródło: jagiellonia.pl/mt)