Drugi Polak w kosmosie Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. Oglądaj lądowanie na żywo!

15 lipca, 2025

źródło: Axiom Space

To historyczny moment dla polskiej nauki i astronautyki. Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie, wraca dziś na Ziemię po zakończeniu swojej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Wczoraj o godzinie 13:15 polskiego czasu kapsuła Dragon Grace, na pokładzie której znajduje się Polak, odłączyła się od stacji orbitalnej i rozpoczęła podróż powrotną w kierunku Ziemi.

Powrót z ISS. Wodowanie w Pacyfiku

Jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), wodowanie kapsuły zaplanowane jest na wtorek, około godziny 11:30 czasu polskiego, w wodach Oceanu Spokojnego, u wybrzeży Kalifornii. Warunki atmosferyczne w rejonie planowanego wodowania są stale monitorowane, aby zapewnić bezpieczne wyciągnięcie kapsuły i powrót załogi na ląd.

Procedura powrotu rozpoczęła się w poniedziałek przed południem. Po dokładnych kontrolach szczelności i sprawdzeniu wszystkich systemów, Dragon Grace oderwał się od modułu Harmony na ISS i ruszył w kierunku Ziemi.

Kim jest Sławosz Uznański-Wiśniewski?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak, który poleciał w kosmos, po Mirosławie Hermaszewskim. Jest inżynierem, naukowcem i astronautą rezerwy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Uczestniczył w misji Ax-4, która rozpoczęła się 25 czerwca 2025 roku. Dzień później kapsuła z czterema astronautami zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Polak spędził na orbicie kilka tygodni, prowadząc eksperymenty naukowe i obserwacje w ramach współpracy międzynarodowej. Jego udział w misji to ogromny sukces dla Polski i wyraźny sygnał, że nasz kraj coraz mocniej zaznacza swoją obecność w światowej nauce i technologii kosmicznej.

Co dalej? Rehabilitacja i analiza danych

Po wodowaniu kapsuły w Pacyfiku, astronauta zostanie przetransportowany do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się Europejskie Centrum Astronautów ESA. Trafi do ośrodka DLR Envihab, specjalistycznego centrum rehabilitacji i monitorowania stanu zdrowia po misjach kosmicznych. Tam przejdzie serię badań i przygotowań do powrotu do normalnego funkcjonowania na Ziemi.

Oglądaj na żywo lądowanie kapsuły Dragon Grace: