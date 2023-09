Drugi Latający Salon Ambientu dla pacjentów Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza

13 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Podniebna podróż przy dźwiękach muzyki ambientowej jest do wylicytowania podczas charytatywnej akcji Drugi Latający Salon Ambientu. Wydarzenie organizują Up To Date Festival i Grupa Electrum.

Na lot, który odbędzie się pod koniec września, są już pierwsi chętni. Zwycięzcy licytacji z pokładu balonu będą podziwiać piękne podlaskie krajobrazy słuchając wykonywanego na żywo przez DJ-a ambientowego seta. Na Drugim Latającym Salonie Ambientu zagra Botanica.

– Producent i DJ ukrywający się muzycznie – nie tylko w gąszczu tropikalnej zieleni. Tworzy relaksujący ambient ale zdarza mu się też tworzyć rytmiczne utwory z pogranicza dub techno i house. Jest wielkim entuzjastą nagrań terenowych, które wykorzystuje w swoich utworach i publikuje na swoim profilu Bandcamp. Jego nagrania były wykorzystywane w produkcjach filmowych, ćwiczeniach jogi, aplikacjach wspomagających relaks i medytację oraz jako tło muzyczne wystaw designu. Do tej pory jego produkcje ukazały się nakładem wytwórni MOST, Father And Son Records & Tapes, Dom Trojga i Neoviolence. Podziela zdanie Pana Roberta Makłowicza, że pizza hawajska to horrendum straszliwe – informują organizatorzy.

Dochód z wydarzenia trafi na rzecz podopiecznych Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, czyli pacjentów wiejskiego hospicjum domowego i hospicjum stacjonarnego w Makówce koło Narwi.

To kolejna edycja tej akcji – w ubiegłym roku organizatorzy zebrali ponad 20 tysięcy złotych, które zasiliło konto Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wówczas w locie balonem wzięło udział 16 osób, które wylicytowały bilet na podniebną podróż. Towarzyszył im Dtekk, dyrektor programowy festiwalu Up To Date, który zagrał ambientowy, specjalnie stworzony na tę wyjątkową okazję set djski. (mt)