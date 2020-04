Drugi etap odmrażania gospodarki. Rząd luzuje ograniczenia

Kwiecień 29, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Rząd zapowiedział zniesienie kolejnych obostrzeń. Od 4 maja otwarte już mają być galerie handlowe, sklepy budowlane będą mogły funkcjonować także w weekendy, swoją działalność wznowią też hotele.

Obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte. Wprowadzony zostanie jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie będą mogły funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie będą mogły funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Teraz zakaz zostanie zniesiony. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

Po majówce będzie też już można wybrać się do instytucji kultury, tj. biblioteki, muzea czy galerie sztuki. Od 4 maja wróci również dostęp do rehabilitacji leczniczej.

Z kolei od 6 maja otwarte już mają być żłobki i przedszkola. Decyzję w tej sprawie podejmą władze samorządowe. Rodzicom dzieci, które nie będą mogły do tych placówek wrócić, wydłużony zostanie zasiłek opiekuńczy.

Pierwszy etap odmrożenia gospodarki obowiązuje od 20 kwietnia. W jego ramach zezwolono na przemieszczanie się, zniesiono zakaz wejścia do parków i lasów, a także zmieniono zasady dotyczące liczby osób w sklepach spożywczych i kościołach. (mt/mc)