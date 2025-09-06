Drugi dzień Moriconu 2025 w Politechnice Białostockiej – atrakcje, konkursy i wielki finał Cosplay

6 września, 2025

Moricon 2025 fot. Paweł Cybulski Moricon 2025 fot. Paweł Cybulski

Moricon 2025 trwa w najlepsze! To trzydniowy konwent poświęcony mandze, anime i kulturze Azji, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Białegostoku i całego województwa podlaskiego. W tym roku kampus Politechniki Białostockiej ponownie zamienił się w centrum spotkań fanów japońskiej animacji, komiksów, fantastyki i gier. Obecnie uczestnicy przeżywają drugi dzień wydarzenia – a ten stoi pod znakiem warsztatów, koncertów i najbardziej wyczekiwanego punktu programu, czyli Konkursu Cosplay.

Moricon 2025 – co to za impreza?

Moricon to konwent skierowany do miłośników szeroko rozumianej popkultury azjatyckiej. W programie znajdują się:

prelekcje prowadzone przez ekspertów i pasjonatów,

warsztaty tematyczne,

konkursy i zabawy integracyjne,

koncerty muzyczne,

oraz targi pełne gadżetów, rękodzieła i orientalnych smaków.

To jedno z największych tego typu wydarzeń w regionie, które od lat przyciąga zarówno doświadczonych cosplayerów, jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z mangą i anime.

Sobota pełna atrakcji

Sobota to kulminacyjny moment konwentu. Od samego rana na terenie kampusu Politechniki Białostockiej dzieje się naprawdę wiele:

Teleturniej „Va Banque” w wersji konwentowej – uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat anime, mangi i popkultury.

Belgijka na świeżym powietrzu – taniec integracyjny, który co roku przyciąga setki uczestników i tworzy wyjątkową atmosferę wspólnej zabawy.

Koncert Mochi Idols – energetyczny występ zespołu inspirowanego japońską sceną muzyczną.

Turnieje i gry terenowe – od biegu z goblinem po pokazy walk, które przyciągnęły miłośników aktywności na świeżym powietrzu.

Występ grupy DICE – kolejne muzyczne wydarzenie, które rozgrzało publiczność.

To jednak dopiero przedsmak tego, co czeka wieczorem.

Konkurs Cosplay – serce Moriconu

Największe emocje drugiego dnia budzi Konkurs Cosplay, zaplanowany na godziny wieczorne w auli Wydziału Elektrycznego. To właśnie wtedy scena wypełnia się bohaterami znanymi z anime, mangi, gier i filmów.

Cosplay to sztuka odtwarzania postaci – od kostiumu, przez makijaż, aż po choreografię sceniczną. Na Moriconie można podziwiać zarówno dopracowane stroje przygotowywane miesiącami, jak i kreatywne interpretacje ulubionych bohaterów.

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody i wyróżnienia, a dla publiczności – niezapomniane widowisko. Występy są oceniane nie tylko pod kątem jakości kostiumu, ale również umiejętności scenicznych i pomysłowości.

Co dalej?

Moricon potrwa jeszcze do niedzieli – organizatorzy przygotowali kolejne warsztaty, prelekcje i spotkania. Jeśli ktoś jeszcze nie odwiedził kampusu Politechniki Białostockiej, ma ostatnią szansę, by poczuć klimat jednej z najbardziej kolorowych imprez w Białymstoku.

(pc)