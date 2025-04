Drugi dzień konkursu Matematyka Stosowana w Politechnice Białostockiej – posłuchaj relacj

10 kwietnia, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Politechnice Białostockiej odbył się drugi dzień finału ogólnopolskiego konkursu Matematyka Stosowana. 40 dwuosobowych drużyn z różnych części Polski, m.in. z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Ełku, Suwałk, Łap czy Orzysza, rywalizowało o indeksy na dowolny kierunek studiów w największej uczelni technicznej północno-wschodniej Polski.

To już 10. edycja tego prestiżowego konkursu, organizowanego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Na zwycięzców czeka wyjątkowa nagroda – 20 uczniów (10 najlepszych dwuosobowych zespołów) otrzyma indeks uprawniający do studiowania na PB bez konieczności przechodzenia rekrutacji.

– Uczestnicy nie rozwiązują tylko teoretycznych zadań. Muszą przeprowadzać rzeczywiste eksperymenty, dokonywać pomiarów i na ich podstawie wykonać konkretne obliczenia matematyczne – podkreśla Dr Anna Poskrobko kierownik Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM oraz koordynator konkursu.

Konkurs Matematyka Stosowana – matematyka z życia wzięta

Konkurs wyróżnia się na tle innych olimpiad i zawodów przedmiotowych. W finale uczniowie rozwiązują zadania w laboratoriach Politechniki Białostockiej, przechodząc przez siedem specjalnie przygotowanych stanowisk, gdzie liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, ale także logiczne myślenie, umiejętność współpracy i zastosowanie matematyki w praktyce.

🧪 Przykładowe zadania finałowe polegają m.in. na:

analizie danych z eksperymentów fizycznych,

obliczeniach związanych z ruchem i siłami,

rozwiązywaniu zagadek optymalizacyjnych,

symulacjach komputerowych i statystycznych.

Matematyka Stosowana – przepustka na studia techniczne

Konkurs stanowi ważny element promocji kierunków ścisłych i zachęca uczniów szkół średnich do wyboru studiów technicznych. Udział w finale to nie tylko okazja do zdobycia indeksu, ale także do poznania nowoczesnych laboratoriów, kadry akademickiej i możliwości, jakie daje studiowanie w Politechnice Białostockiej.

Posłuchaj relacji z drugiego dnia X edycji konkursu Matematyka Stosowana: