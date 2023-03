Drugi dzień Erasmus Days na Politechnice Białostockiej

14 marca, 2023

Erasmus Days na Politechnice Białostockiej, fot. Iryna Mikhno Erasmus Days na Politechnice Białostockiej, fot. Iryna Mikhno

Portugalia i Hiszpania to najpopularniejsze kierunki wyjazdów w ramach Erasmusa wśród studentów Politechniki Białostockiej, ale oferta uczelni jest bogata i studenci mogą wybierać spośród ponad trzystu uczelni.

Politechnika Białostocka promuje wyjazdy zagraniczne podczas trwających Erasmus Days, które odbywają się na kolejnych wydziałach.

– Erasmus to jest fantastyczna opcja. Praktyki zagraniczne w CV się przydadzą. To przygoda i usamodzielnienie się. To jest bardzo ciekawa perspektywa i poszerzenie horyzontów – mówią studenci, którzy odwiedzili stoisko Erasmus Days.

W programie Erasmus pojawiła się również nowa możliwość dla studentów – Blended Intensive Programme. Są to wyjazdy krótkoterminowe polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej, ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia opartego na współpracy.

Do 21 marca trwa nabór studentów na pierwszy krótkoterminowy studencki wyjazd.

– Ten nabór skierowany jest do studentów z Wydziału Elektrycznego i Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Tematem tego kursu będą odnawialne źródła energii. I poszukujemy 10 studentów na wyjazd na Matlę w lipcu – mówi Marta Orpik z Biura Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

Więcej na temat wszystkich możliwości jakie oferuje program Erasmus+ można dowiedzieć się jeszcze we wtorek (14.03) do godziny 15:00 na Wydziale Architektury, w środę (15.03) Erasmus days zagości na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym. (hk)

Ze studentami odwiedzającymi Erasmus Days rozmawiała Hanna Kość: