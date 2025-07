Drugi dzień egzaminów wstępnych na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Tym razem do zadań rysunkowych podeszli kandydaci na architekturę wnętrz

10 lipca, 2025

Egzamin wstępny na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno Egzamin wstępny na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno

Blisko 80 osób podeszło dziś do egzaminów wstępnych z rysunku na kierunek architektura wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Podobnie jak wczoraj na kierunek architektura, w pierwszej części było trzeba odwzorować martwą naturę, czyli sztalugę.

Wśród kandydatów na architekturę wnętrz było sporo osób, które także składały dokumenty na kierunek architektura.

– Do narysowania była martwa natura, sztaluga, stolik, materiał i do tego trzeba było dodać elementy zielone, czyli jakieś kwiaty. Zależy mi na takim kreatywnym kierunku. Składałam też na architekturę. Jeżeli się przećwiczyło schematy, to uważam, że jest się w stanie coś wymyślić. Cieszę się, że po prostu skończyłam, wszystko pokolorowałam i wyszło po prostu tak, jak powinno wyjść, ale ciekawsze jest rysowanie z wyobraźni. Składałam dokumenty tylko do Białegostoku, to Politechnika Białostocka jest porządną uczelnią – mówią kandydaci na Wydział Architektury.

Architektura wnętrz na Wydziale Architektury kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. – Studenci mają dużo więcej tych kompetencji technicznych, inżynierskich i budowlanych nawet. Kandydaci podchodzą do dwóch egzaminów sprawdzających kompetencje co do odtwarzania rzeczywistości, możliwości twórczych, kompozycyjnych, ale także już takie predyspozycje projektowe – mówi prof. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Na kierunek architektura wnętrz będzie przyjętych 36 osób. Jutro do egzaminów wstępnych podejdą kandydaci na kierunek grafika. (hk)

Relacja Hanny Kość:

