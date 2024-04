Druga edycja projektu „Uniwersytet Bezpiecznego Seniora”

23 kwietnia, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

O godzinie 11:00, w oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, miała miejsce inauguracja drugiej edycji projektu Uniwersytetu Bezpiecznego Seniora. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym Wojewodę Podlaskiego, Pana Jacka Brzozowskiego, oraz przedstawicieli UKE i NFZ. Wśród uczestników nie zabrakło również seniorów, których bezpieczeństwo stanowi główny cel projektu.

– Wszyscy seniorzy muszą być świadomi tego, jakie zagrożenia na nich czyhają. Bardzo dobrze jest, jak oni między sobą rozmawiają, dzielą się swoimi obawami, spostrzeżeniami. Ale też chcemy wywołać taki efekt, żeby seniorzy opowiadali o tym swoim najbliższym rodzinom. To bardzo często właśnie my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich rodziców, swoich dziadków. Uświadomienie ich o tym, że istnieją pewne mechanizmy przestępcze, niestety, w których właśnie to seniorzy są ofiarami – mówi podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.

– Będziemy docierali do jak najszerszego grona odbiorców, będziemy edukowali, zwracali uwagę na te sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu cyfrowemu, i nie tylko w tych kwestiach czysto finansowych i straty ewentualnych pieniędzy, ale we wszystkich innych, bo utrata danych może mieć jeszcze dużo poważniejsze konsekwencje. W związku z tym bardzo cieszą mnie wszystkie inicjatywy, które chronią naszych obywateli – zapewnia wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski.

– Starsi ludzie są narażeni na różne manipulacje, czyli podpisywanie różnych umów na pokazach w bankach, przez telefon, podawanie swoich danych osobowych. To także ich najbardziej powinno skłonić, żebyśmy tutaj razem wszyscy uczestniczyli w tym projekcie i po prostu mieli świadomość tego, że wszędzie może czyhać na nich takie niebezpieczeństwo – mówi Joanna Skibicka, emerytka.

Druga edycja Uniwersytetu Bezpiecznego Seniora w Białymstoku z udziałem przedstawicieli władz, seniorów oraz instytucji wspierających przyniosła owocne dyskusje i cenne wnioski dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. (mg)