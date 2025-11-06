Home Wiadomości Dron z nielegalnymi papierosami przechwycony na granicy. Przemytnicy zmieniają metody

6 listopada, 2025

Dron z nielegalnymi papierosami przechwycony na granicy. Przemytnicy zmieniają metody

Dron z nielegalnymi papierosami źródło: POSG
Straż Graniczna przechwyciła drona wypełnionego papierosami z białoruskimi znakami akcyzy. To kolejna nietypowa próba przemytu na polsko-białoruskim pograniczu, gdzie od miesięcy służby obserwują nowe sposoby działania przemytników. Tym razem urządzenie zauważył mieszkaniec gminy Krynki, który poinformował funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Dron zamiast balonów

W ostatnich latach przemytnicy często wykorzystywali do przerzutu papierosów balony meteorologiczne. Jednak po wzmocnieniu granicy barierą fizyczną i elektronicznym systemem nadzoru, metody omijania kontroli zaczęły się zmieniać.

Tym razem przemytnicy sięgnęli po drona o dużym udźwigu, którym z Białorusi na polską stronę przeniesiono ładunek tytoniowy.

W środku urządzenia funkcjonariusze znaleźli około 400 paczek papierosów, wszystkie oznaczone białoruskimi znakami akcyzy, co wskazuje na ich nielegalne pochodzenie.

Mieszkaniec zareagował i pomógł służbom

Dron został zauważony dzięki reakcji jednego z mieszkańców przygranicznej miejscowości. Straż Graniczna podkreśla, że współpraca z mieszkańcami ma duże znaczenie w walce z przemytem — szczególnie gdy przemytnicy próbują działać nocą i wykorzystują trudny teren.

Na miejsce wezwano patrol Straży Granicznej, policję oraz straż pożarną, które zabezpieczyły urządzenie i ładunek.

Przemytnicy próbują nowych sposobów

Służby wskazują, że presja graniczna rośnie z każdej strony. Fizyczna bariera, monitoring kamer, czujniki ruchu i patrole powodują, że przemytnicy szukają coraz bardziej kreatywnych metod.

Od początku roku na Podlasiu Straż Graniczna ujawniła 118 prób przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych, głównie z Białorusi.
Łączna wartość przejętych papierosów to ponad 3 miliony złotych.

(pc)

