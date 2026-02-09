Drogi kariery: od budownictwa do kolei. Historia absolwentki Anny Popławskiej-Proskień!

9 lutego, 2026

Anna Popławska-Proskień fot. Paweł Cybulski Anna Popławska-Proskień fot. Paweł Cybulski

Audycja „Drogi kariery” to spotkania z absolwentami Politechniki Białostockiej, których zawodowe ścieżki pokazują, jak różnorodne i nieoczywiste mogą być losy inżynierów. Tym razem Paweł Cybulski rozmawiał z Anną Popławską-Proskeń – absolwentką budownictwa, inżynierką z doświadczeniem przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych w całej Polsce, a dziś specjalistką związaną z koleją.

Posłuchaj tutaj:

Dlaczego budownictwo i Politechnika Białostocka?

Anna Popławska-Proskeń pochodzi z Białegostoku, dlatego naturalnym wyborem była Politechnika Białostocka. Decyzja o studiach na kierunku budownictwo narodziła się jeszcze w szkole średniej, kiedy pojawiło się marzenie o pracy na budowie i objęciu w przyszłości stanowiska kierownika budowy. Choć wcześniej rozważała ścieżkę medyczną, to właśnie inżynieria okazała się jej prawdziwym powołaniem.

Studia rozpoczęła w 2008 roku. Pierwsze semestry, pełne matematyki, fizyki, chemii i rysunku technicznego, były sprawdzianem determinacji i motywacji. To moment, w którym wielu studentów weryfikuje swoje plany zawodowe. W jej przypadku trudny początek tylko utwierdził ją w przekonaniu, że wybrała właściwy kierunek.

Erasmus jako punkt zwrotny w karierze

Ogromny wpływ na rozwój zawodowy i osobisty miały programy Erasmus. Anna dwukrotnie skorzystała z tej możliwości. Najpierw wyjechała na studia do Politechniki w Turynie, gdzie zetknęła się z międzynarodowym środowiskiem akademickim i innym stylem kształcenia. To doświadczenie, jak sama podkreśla, było prawdziwym „game changerem” – nauczyło samodzielności, otwartości i pewności siebie.

Drugi wyjazd w ramach Erasmusa dotyczył praktyk studenckich. Dzięki kontaktom poznanym we Włoszech trafiła do biura architektonicznego na Sycylii, gdzie zdobyła kolejne, niezwykle cenne doświadczenia zawodowe. Praca w międzynarodowym środowisku pokazała jej, że wiedza techniczna jest uniwersalnym językiem, niezależnym od kraju czy kultury.

Praca na budowach w całej Polsce

Po ukończeniu studiów Anna rozpoczęła pracę przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych. Pracowała w delegacjach w wielu województwach – od opolskiego, przez warmińsko-mazurskie, lubelskie, aż po wielkopolskie i łódzkie. Choć życie „na walizkach” bywa wymagające, dla niej okazało się szansą na rozwój i poznanie miejsc, do których nie trafiłaby jako turystka.

Delegacje miały też praktyczny wymiar – umożliwiły lepsze zarządzanie budżetem i szybkie usamodzielnienie się po studiach. Zdobyte doświadczenie terenowe pozwoliło jej poznać budownictwo „od podszewki” – nie tylko od strony projektowej, ale również organizacyjnej i logistycznej.

Nowy etap: praca na kolei

Dziś Anna Popławska-Proskeń pracuje w Polskich Liniach Kolejowych jako inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza. Jej zadaniem jest opieka nad wyznaczonymi liniami kolejowymi, wykonywanie diagnostyki infrastruktury, pomiarów technicznych oraz sporządzanie protokołów kontroli. Praca ma charakter cykliczny i wymaga dobrej organizacji, planowania oraz znajomości przepisów technicznych.

Rada dla studentów budownictwa

Zapytana o radę dla młodszej wersji siebie i obecnych studentów Politechniki Białostockiej, podkreśla jedno: warto korzystać z każdej nadarzającej się okazji. Programy wymiany, praktyki, delegacje i nowe wyzwania budują doświadczenie, które procentuje przez całe zawodowe życie.

(pc)