Drogi Kariery: Marcin Stefanowicz o studiach na Politechnice Białostockiej i pracy DJ-a

19 marca, 2026

Marcin Stefanowicz fot. Paweł Cybulski

Jak połączyć pasję do muzyki z wykształceniem technicznym? Czy studia mają sens, gdy już rozwijasz swoją karierę zawodową? Na te pytania odpowiada Marcin Stefanowicz – gość audycji „Drogi Kariery”, absolwent Politechniki Białostockiej , DJ, prezenter muzyczny i podcaster.

Studia po latach przerwy – świadoma decyzja

Historia Marcina Stefanowicza pokazuje, że na studia nigdy nie jest za późno. Po ukończeniu technikum nie zdecydował się od razu na naukę na uczelni.

– Skupiłem się na pracy i rozwijaniu swojej pasji. Studia odłożyłem na później – wspomina.

Po siedmiu latach wrócił jednak na uczelnię. Jak podkreśla, pandemia COVID-19 uświadomiła mu, jak ważne jest posiadanie alternatywnej ścieżki zawodowej.

– Nie chciałem stawiać wszystkiego na jedną kartę. Studia dają bezpieczeństwo i otwierają dodatkowe możliwości – dodaje.

Logistyka na Politechnice Białostockiej – wybór z rozsądku

Marcin Stefanowicz ukończył logistykę na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Choć początkowo nie był pewien wyboru kierunku, szybko okazało się, że to dobra decyzja.

– Wybrałem kierunek, który był dla mnie ciekawy i praktyczny. Mogłem skupić się na rzeczach, które mnie interesowały – podkreśla.

Wcześniej próbował studiować na innym wydziale, jednak to właśnie logistyka okazała się bardziej dopasowana do jego potrzeb i stylu życia.

DJ i logistyka – czy to ma coś wspólnego?

Choć praca DJ-a wydaje się odległa od logistyki, absolwent Politechniki Białostockiej widzi wiele punktów wspólnych.

– Każdy wyjazd trzeba zaplanować: czas, transport, sprzęt. To wszystko jest logistyka – tłumaczy.

Umiejętności zdobyte na studiach pomagają mu w:

planowaniu tras i harmonogramów,

organizacji pracy,

zarządzaniu czasem,

podejmowaniu decyzji w dynamicznych sytuacjach.

Jak zaznacza, wiedza zdobyta na uczelni przydaje się nie tylko zawodowo, ale również w codziennym życiu.

Czy warto było studiować?

Zapytany o to, czy ponownie wybrałby studia na Politechnice Białostockiej, odpowiada bez wahania:

– Zdecydowanie tak. To był świetny czas, poznałem wspaniałych ludzi i zdobyłem cenne doświadczenia.

Podkreśla także dużą rolę wykładowców, którzy – jego zdaniem – wykazywali się zrozumieniem wobec studentów łączących naukę z pracą.

(pc)