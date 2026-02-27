Drogi kariery Krzysztofa Czerecha, wicedyrektora ZSM w Białymstoku. Posłuchaj!

27 lutego, 2026

Krzysztof Czerech fot. Paweł Cybulski Krzysztof Czerech fot. Paweł Cybulski

Jak potoczyły się losy naszego absolwenta mechaniki i budowy maszyn? Czy studia techniczne pomagają w pracy nauczyciela, menedżera i rzeczoznawcy samochodowego? Poznaj inspirującą historię Krzysztofa Czerecha – wicedyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku i absolwenta Politechniki Białostockiej.

Od technikum do Wydziału Mechanicznego

Historia naszego gościa pokazuje, że wybór studiów nie zawsze jest oczywisty. Początkowo planował zupełnie inną drogę – dopiero życiowe okoliczności sprawiły, że postawił na kierunek techniczny. Jak sam przyznaje, był to wybór zgodny z wcześniejszymi zainteresowaniami i edukacją w technikum mechanicznym.

W rozmowie wracamy do końcówki lat 90. i wspominamy:

jak wyglądała uczelnia,

gdzie odbywały się zajęcia i laboratoria,

czym żyli studenci Wydziału Mechanicznego.

Nie zabraknie też tematu jednego z najtrudniejszych przedmiotów, który spędzał sen z powiek całym rocznikom.

Studia, które uczą wytrwałości

Na pierwszym roku było około 200 osób, a dyplom zdobyła tylko część z nich. To najlepiej pokazuje, jak wymagającym kierunkiem jest mechanika i budowa maszyn.

W nagraniu usłyszysz:

co było największym wyzwaniem podczas studiów,

które przedmioty okazały się kluczowe w pracy zawodowej,

dlaczego trudna metrologia po latach stała się ogromnym atutem.

Kariera, której nie było w planach

Czy można planować, że zostanie się wicedyrektorem szkoły? W tym przypadku – nie.

Po studiach Krzysztof Czerech chciał rozwijać się w branży motoryzacyjnej i prowadzić własny warsztat. Życie napisało jednak inny scenariusz.

W audycji opowiada jak trafił do pracy w szkole, jakie doświadczenia doprowadziły go do stanowiska kierowniczego oraz jak wygląda jego współpraca z Politechniką Białostocką dzisiaj.

(pc)