Drogi kariery. Andrzej Arefiew – od studenta Politechniki Białostockiej do lidera podlaskiej motoryzacji!

15 stycznia, 2026

Andrzej Arefiew fot. Paweł Cybulski Andrzej Arefiew fot. Paweł Cybulski

Paweł Cybulski zaprosił do radiowego studia kolejnego bohatera audycji „Drogi kariery”, w której prezentowane są sylwetki najciekawszych absolwentów Politechniki Białostockiej. Gościem programu był magister inżynier Andrzej Arefiew – przedsiębiorca, dealer wielu światowych marek motoryzacyjnych, mentor studentów i sponsor projektów akademickich, w tym budowy bolida CMS. To także laureat tytułu Człowieka Roku miesięcznika „Dealer” oraz „złoty absolwent” Politechniki Białostockiej.

Posłuchaj rozmowy:

Pasja do motoryzacji od najmłodszych lat

Zainteresowanie motoryzacją pojawiło się u Andrzeja Arefiewa bardzo wcześnie. Jak sam podkreśla, już w szkole podstawowej naprawiał samochody, a w czasach szkoły średniej zajmował się bardziej zaawansowanymi pracami, takimi jak wymiana i remonty silników. Wybór Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej był więc naturalną konsekwencją tej pasji.

Studia rozpoczął w 1974 roku, w okresie kształtowania się Politechniki Białostockiej, która powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Zajęcia odbywały się wówczas głównie przy ulicy Grunwaldzkiej, a infrastruktura uczelni dopiero się rozwijała.

Aktywność studencka i Auto Moto Klub Politechniki Białostockiej

Czas studiów to nie tylko nauka. Andrzej Arefiew był współtwórcą i pierwszym prezesem Auto Moto Klubu Politechniki Białostockiej. Inicjatywa ta, wsparta przez ówczesnego rektora prof. Tadeusza Bełdowskiego, umożliwiła studentom udział w rajdach samochodowych, a także zdobywanie prawa jazdy w ramach kursów organizowanych przez uczelnię.

Autoklub stał się ważnym elementem życia studenckiego i funkcjonuje do dziś, będąc jednym z przykładów trwałego wkładu absolwentów w rozwój społeczności akademickiej PB.

Początki drogi zawodowej i decyzja o własnym biznesie

Po ukończeniu studiów Andrzej Arefiew zdecydował się na wyjazd do Niemiec, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe w serwisach motoryzacyjnych, m.in. marki Volkswagen. Pracował jako mechanik, a następnie jako recepcjonista serwisowy, poznając od podszewki funkcjonowanie zachodnich punktów dealerskich.

Po powrocie do Polski świadomie zrezygnował z kariery akademickiej i pracy w strukturach państwowych, stawiając na działalność gospodarczą. W 1994 roku został dealerem marki Opel, co zapoczątkowało rozwój konsorcjum Arefiew, jednego z największych podmiotów motoryzacyjnych w regionie.

Wsparcie uczelni i młodych inżynierów

Dziś Andrzej Arefiew aktywnie współpracuje z Politechniką Białostocką jako mentor studentów i sponsor projektów inżynierskich. Jego zaangażowanie obejmuje m.in. wsparcie zespołów studenckich realizujących innowacyjne konstrukcje techniczne.

W audycji „Drogi kariery” podkreślał znaczenie cierpliwości, konsekwencji i zdobywania doświadczenia, zwłaszcza wśród młodych inżynierów wchodzących na rynek pracy.

Sylwetka absolwenta z Podlasia

Historia Andrzeja Arefiewa to przykład drogi od studenta Politechniki Białostockiej do rozpoznawalnego przedsiębiorcy w branży motoryzacyjnej. Jego kariera pokazuje, jak połączenie pasji, wiedzy technicznej i odwagi w podejmowaniu decyzji może prowadzić do długofalowego sukcesu zawodowego.

(pc)