Drapieżne państwa i kruche bezpieczeństwo – posłuchaj rozmowy z ppłk rez. Maciejem Korowajem

10 kwietnia, 2026

ppłk rez. Maciej Korowaj fot. Paweł Cybulski

Świat wchodzi w etap rosnących napięć, a polityka coraz częściej opiera się na sile zamiast dialogu. Czy grozi nam globalny kryzys i jak w tej rzeczywistości odnajdują się nie tylko państwa, ale i młodzi ludzie? O tym w rozmowie z ppłk rez. mgr Maciejem

Korowajem – pracownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Współczesny porządek międzynarodowy coraz wyraźniej odchodzi od dyplomacji na rzecz twardej polityki siły. Jak podkreśla Maciej Korowaj, żyjemy dziś w „erze drapieżnych państw”, w której cele polityczne realizowane są także poprzez presję militarną i działania informacyjne. Polska zajmuje w tym układzie szczególną pozycję. Jest nie tylko zapleczem wsparcia dla Ukrainy, ale też strategicznym „zawiasem bezpieczeństwa” między północą a południem Europy. Szczególnie wrażliwym obszarem pozostaje Podlasie, położone w pobliżu newralgicznych kierunków – przesmyku suwalskiego i granicy z Białorusią. Ekspert wskazuje też mniej oczywisty wymiar bezpieczeństwa – ten akademicki. Na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Białymstoku teoria stale konfrontowana jest z praktyką, a proces kształcenia opiera się na wymianie doświadczeń między wykładowcami a studentami. Jak zauważa Maciej Korowaj, młodsze pokolenie często lepiej radzi sobie w świecie nadmiaru informacji i dezinformacji, co zmienia tradycyjny model nauczania. W tym dynamicznym środowisku edukacja staje się nie tylko przekazywaniem wiedzy, ale wspólnym budowaniem zdolności do rozumienia złożonej rzeczywistości. Z ppłk rez. mgr Maciejem Korowajem rozmawiała Katarzyna Kozioł z PlatonTV.

(red.)