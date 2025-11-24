Home Wiadomości Dr Łukasz Nazarko mówcą TEDx MedUniGraz – o pułapkach myślenia o przyszłości

24 listopada, 2025

Dr Łukasz Nazarko mówcą TEDx MedUniGraz – o pułapkach myślenia o przyszłości

Jak lepiej przygotować się na to, co nadejdzie? Podczas  TEDx MedUniGraz w Austrii dr Łukasz Nazarko przekonywał, że choć przyszłości nie da się przewidzieć, można nauczyć się myśleć o niej w sposób bardziej świadomy, kreatywny i odpowiedzialny. Jego wystąpienie, zaprezentowane 28 października 2025 r., skupiło się na błędach poznawczych, które często zniekształcają nasze wyobrażenia o tym, co może nas czekać.

 

„10 Pitfalls in Future Thinking and How to Avoid Them” – główne przesłanie wystąpienia

W swoim przemówieniu dr Nazarko omówił dziesięć najczęstszych pułapek myślenia o przyszłości, które prowadzą do błędnych decyzji lub nadmiernie uproszczonych wizji tego, co przed nami. Zwrócił uwagę, że:

  • ludzie często wyobrażają sobie jedną, deterministyczną przyszłość, choć w rzeczywistości istnieje wiele możliwych scenariuszy;

  • mamy tendencję do złego szacowania prawdopodobieństw, co prowadzi do przeceniania jednych zjawisk i ignorowania innych;

  • przypadkowe zbiegi okoliczności bywają mylone z rzekomymi wzorcami, które w istocie nie istnieją;

  • podejmowanie decyzji często blokuje fałszywe poczucie pewności lub irracjonalny lęk;

  • w kryzysie wielu z nas odkłada kluczowe decyzje na później, co dodatkowo pogłębia trudności;

  • „hype” technologiczny i medialny zniekształca ocenę tego, co realne, a co jest jedynie życzeniowym myśleniem.

Dr Nazarko podkreślił, że świadomość tych pułapek pomaga budować bardziej realistyczne, odpowiedzialne i lepiej uzasadnione strategie działania.

Myślenie o przyszłości – interdyscyplinarne spojrzenie

Wystąpienie bazowało na bogatych doświadczeniach autora w realizacji projektów foresightowych oraz analiz dotyczących długoterminowego rozwoju. Dr Nazarko połączył w nim perspektywy:

  • krytycznego futuryzmu,

  • ekonomii behawioralnej,

  • psychologii i nauk kognitywnych,

  • statystyki oraz analizy danych,

  • praktyk planowania strategicznego.

Tak szerokie ujęcie pozwoliło pokazać, jak głęboko błędy poznawcze wpływają na nasze postrzeganie przyszłości i jak łatwo poddajemy się złudzeniom zamiast bazować na rzetelnej refleksji.

Dlaczego świadomość pułapek myślenia o przyszłości jest tak ważna?

Dr Łukasz Nazarko zaznaczył, że zrozumienie naszych ograniczeń poznawczych jest kluczowe, jeśli chcemy świadomie kształtować przyszłość — zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym. Umiejętność identyfikowania błędów myślowych:

  • poprawia jakość decyzji,

  • zwiększa odporność organizacji na niepewność,

  • wspiera innowacyjność i kreatywność,

  • pomaga lepiej reagować na kryzysy,

  • umożliwia tworzenie bardziej zrównoważonych strategii.

Według prelegenta to właśnie refleksyjność, krytyczne podejście i otwartość na wiele możliwych ścieżek rozwoju pozwalają budować przyszłość zgodną z naszymi wartościami i celami.

Obejrzyj tutaj: 

 

(pc)

