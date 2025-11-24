Dr Łukasz Nazarko mówcą TEDx MedUniGraz – o pułapkach myślenia o przyszłości

Jak lepiej przygotować się na to, co nadejdzie? Podczas TEDx MedUniGraz w Austrii dr Łukasz Nazarko przekonywał, że choć przyszłości nie da się przewidzieć, można nauczyć się myśleć o niej w sposób bardziej świadomy, kreatywny i odpowiedzialny. Jego wystąpienie, zaprezentowane 28 października 2025 r., skupiło się na błędach poznawczych, które często zniekształcają nasze wyobrażenia o tym, co może nas czekać.
„10 Pitfalls in Future Thinking and How to Avoid Them” – główne przesłanie wystąpienia
W swoim przemówieniu dr Nazarko omówił dziesięć najczęstszych pułapek myślenia o przyszłości, które prowadzą do błędnych decyzji lub nadmiernie uproszczonych wizji tego, co przed nami. Zwrócił uwagę, że:
ludzie często wyobrażają sobie jedną, deterministyczną przyszłość, choć w rzeczywistości istnieje wiele możliwych scenariuszy;
mamy tendencję do złego szacowania prawdopodobieństw, co prowadzi do przeceniania jednych zjawisk i ignorowania innych;
przypadkowe zbiegi okoliczności bywają mylone z rzekomymi wzorcami, które w istocie nie istnieją;
podejmowanie decyzji często blokuje fałszywe poczucie pewności lub irracjonalny lęk;
w kryzysie wielu z nas odkłada kluczowe decyzje na później, co dodatkowo pogłębia trudności;
„hype” technologiczny i medialny zniekształca ocenę tego, co realne, a co jest jedynie życzeniowym myśleniem.
Dr Nazarko podkreślił, że świadomość tych pułapek pomaga budować bardziej realistyczne, odpowiedzialne i lepiej uzasadnione strategie działania.
Myślenie o przyszłości – interdyscyplinarne spojrzenie
Wystąpienie bazowało na bogatych doświadczeniach autora w realizacji projektów foresightowych oraz analiz dotyczących długoterminowego rozwoju. Dr Nazarko połączył w nim perspektywy:
krytycznego futuryzmu,
ekonomii behawioralnej,
psychologii i nauk kognitywnych,
statystyki oraz analizy danych,
praktyk planowania strategicznego.
Tak szerokie ujęcie pozwoliło pokazać, jak głęboko błędy poznawcze wpływają na nasze postrzeganie przyszłości i jak łatwo poddajemy się złudzeniom zamiast bazować na rzetelnej refleksji.
Dlaczego świadomość pułapek myślenia o przyszłości jest tak ważna?
Dr Łukasz Nazarko zaznaczył, że zrozumienie naszych ograniczeń poznawczych jest kluczowe, jeśli chcemy świadomie kształtować przyszłość — zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym. Umiejętność identyfikowania błędów myślowych:
poprawia jakość decyzji,
zwiększa odporność organizacji na niepewność,
wspiera innowacyjność i kreatywność,
pomaga lepiej reagować na kryzysy,
umożliwia tworzenie bardziej zrównoważonych strategii.
Według prelegenta to właśnie refleksyjność, krytyczne podejście i otwartość na wiele możliwych ścieżek rozwoju pozwalają budować przyszłość zgodną z naszymi wartościami i celami.
