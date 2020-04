DPS-y z dofinansowaniem samorządu. Mogą liczyć na pomoc w walce z COVID-19

Kwiecień 29, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Podlaskie domy opieki społecznej mogą liczyć na dofinansowanie. Samorząd województwa podlaskiego w ramach walki z koronawirusem przeznaczył 4,5 mln złotych na pomoc tym placówkom.

– Mam nadzieję że te pieniądze doprowadzą do wzmocnienia bezpieczeństwa pensjonariuszy ośrodków całodobowego pobytu osób starszych, schorowanych, potrzebujących. Jak widzimy w kraju, są to osoby bardzo zagrożone, i dochodzi tam do wielu zakażeń – powiedział wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Ponad 3,8 mln złotych to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 400 tys. złotych pochodzi zaś z budżetu państwa, a 225 tys. złotych z budżetu woj. podlaskiego.

Podmiotem realizującym projekt będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku.

– Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na zakup ozonatorów, koncentratorów tlenu, będą mogły być przygotowane śluzy, żeby przebadać osoby wchodzące, będzie można przygotować izolatki, będzie można zabezpieczyć miejsca wytchnieniowe dla tych, którzy pracują w DPS-ach, a także dla mieszkańców wydzielić izolatki, czyli to wszystko z czym borykamy się w tej chwili w związku z tą pandemią, która nas ogarnęła – mówi Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor ROPS w Białymstoku.

Projekt zostanie zrealizowany w formule grantowej. O skali wsparcia dla konkretnej placówki zdecyduje m.in. liczba podopiecznych. (mt/mc)