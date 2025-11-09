Home Wiadomości Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej mianowany generałem

9 listopada, 2025

Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej mianowany generałem

Mężczyzna w mundurze wojskowym z odznaczeniami i emblematem Polski na ramieniu, patrzący w stronę obiektywu. Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej Mieczysław Gurgielewicz. Pułkownik Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, został mianowany na stopień generała brygady Wojska Polskiego, fot. 1PBOT
To wyjątkowy moment w historii podlaskich terytorialsów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki mianował pułkownika Mieczysława Gurgielewicza – dowódcę 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – na stopień generała brygady Wojska Polskiego.

Awanse ogłoszono 8 listopada, a uroczyste wręczenie aktów mianowania odbędzie się 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Generał Mieczysław Gurgielewicz jest jednym z najbardziej doświadczonych oficerów Wojsk Obrony Terytorialnej. Z formacją związany jest od początku jej istnienia. W 2016 roku współtworzył struktury 1. Podlaskiej Brygady OT, pełniąc funkcje szefa sztabu i zastępcy dowódcy. Dowodzi nią od 2022 roku. Wcześniej kierował 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.

Nowy generał służył również poza granicami kraju – w Syrii w ramach misji UNDOF oraz w Afganistanie. Za wzorową służbę został wielokrotnie odznaczony, m.in. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Gwiazdą Afganistanu, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Medalem za Długoletnią Służbę.

  1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Władysława Liniarskiego „Mścisława” jest jedną z pierwszych i najaktywniejszych formacji WOT w Polsce. Jej żołnierze brali udział w działaniach na granicy z Białorusią oraz wspierali służby podczas pandemii.

Awanse generalskie wręczone zostaną podczas uroczystości 11 listopada o godz. 12:00 w Warszawie.

(red.)

