Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej mianowany generałem

To wyjątkowy moment w historii podlaskich terytorialsów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki mianował pułkownika Mieczysława Gurgielewicza – dowódcę 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – na stopień generała brygady Wojska Polskiego.
Awanse ogłoszono 8 listopada, a uroczyste wręczenie aktów mianowania odbędzie się 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
Generał Mieczysław Gurgielewicz jest jednym z najbardziej doświadczonych oficerów Wojsk Obrony Terytorialnej. Z formacją związany jest od początku jej istnienia. W 2016 roku współtworzył struktury 1. Podlaskiej Brygady OT, pełniąc funkcje szefa sztabu i zastępcy dowódcy. Dowodzi nią od 2022 roku. Wcześniej kierował 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.
Nowy generał służył również poza granicami kraju – w Syrii w ramach misji UNDOF oraz w Afganistanie. Za wzorową służbę został wielokrotnie odznaczony, m.in. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Gwiazdą Afganistanu, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Medalem za Długoletnią Służbę.
-
Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Władysława Liniarskiego „Mścisława” jest jedną z pierwszych i najaktywniejszych formacji WOT w Polsce. Jej żołnierze brali udział w działaniach na granicy z Białorusią oraz wspierali służby podczas pandemii.
Awanse generalskie wręczone zostaną podczas uroczystości 11 listopada o godz. 12:00 w Warszawie.
(red.)