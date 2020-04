Dotacje na zabytki. Wsparcie pozwoli na prace przy 45 obiektach

Kwiecień 28, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Będzie więcej pieniędzy na podlaskie zabytki. Sejmik zwiększył pulę środków na remonty, prace konserwatorskie i renowacje zabytków o 400 tys. złotych.

– Przeznaczyliśmy kwotę rekordową, bo jest to kwota 2,4 mln złotych. Pozwoli to na dofinansowanie prac przy 45 obiektach. Te pieniądze trafią do wszystkich powiatów w województwie – mówi marszałek Artur Kosicki.

Dotacje wahają się od 8 tys. złotych do 100 tys. złotych.

Z Białegostoku wsparcie otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Białymstoku, która dostała 80 tys. złotych na remont schodów terenowych oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, który dostał nieco ponad 98 tys. złotych na prace konserwatorskie (wewnętrzne i zewnętrzne) w Pałacu Hasbacha.

Zarząd województwa w najbliższym czasie zamierza dofinansować także kluby sportowe z regionu. Na ten cel ma trafić 1,1 mln złotych.

– Postanowiliśmy dofinansować te najmniejsze kluby sportowe z naszego województwa. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej się znalazły i chcemy je wesprzeć, tak aby w przyszłym sezonie mogły utrzymać się w rozgrywkach, i zachowały płynność finansową jeśli chodzi o bieżącą działalność – zapowiedział Kosicki.

Dofinansowaniem mają być objęte kluby w grach zespołowych. Uzyskane dotacje będą mogły być wykorzystane m.in. na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych.

Kluby, aby uzyskać dofinansowanie, będą musiały wziąć udział w konkursie. Ten zostanie ogłoszony w maju. (mt/mc)