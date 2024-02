Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe i instalację kolektorów słonecznych

5 lutego, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Wymiana kotłów na paliwo stałe i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub pompy ciepła i instalację kolektorów słonecznych – na to białostoczanie mogą dostać dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w piecach i kotłowniach opalanych paliwem stałym, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu, powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza.

– Kotły na paliwo stałe rzeczywiście są to urządzenia o niskiej dosyć efektywności, natomiast bardzo wysokiej emisji zanieczyszczeń – mówi prof. Dorota Krawczuk z Katedry Budownictwa Zrównoważonego i Instalacji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej i jednocześnie prorektor ds. współpracy międzynarodowej uczelni. – I potem mamy takie powietrze jakie jest niestety w niektórych dzielnicach Białegostoku. Jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, że ilość zanieczyszczeń jest bardzo duża, przy okazji pojawiają się różnego rodzaju zapachy. Także z tym należałoby jak najszybciej skończyć, żebyśmy wszyscy mogli żyć w zdrowym i czystym Białymstoku.

Wybór sposobu ogrzewania domu jest uzależniony od wielu czynników min. warunków technicznych. – Każde z tych rozwiązań może być w pewnych okolicznościach najlepsze. Po pierwsze musimy wziąć pod uwagę to gdzie znajduje się nasz budynek. Nie wszystkie budynki można podłączyć do sieci ciepłowniczej, podobnie jak nie we wszystkich możemy zainstalować kocioł gazowy, bo na przykład nie ma przyłącza gazowego, także w takiej sytuacji pozostają inne źródła ciepła. Jeżeli ktoś myśli o pompie ciepła, to fajnie jeżeli pomyśl od razu o ogniwach fotowoltaicznych, bo wtedy ma też wytwarzanie prądu z odnawialnych źródeł ciepła i nie musi korzystać z sieci energetycznej – dodaje prof. Dorota Krawczyk.

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Białymstoku dofinansowanie może wynieść do 90% kosztów albo do 10 000 zł. Wnioski można składać do 5 kwietnia w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej, drogą pocztową lub przez platformę ePUAP. (hk)

Z prof. Dorotą Krawczuk z Katedry Budownictwa Zrównoważonego i Instalacji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej i jednocześnie prorektor ds. współpracy międzynarodowej uczelni rozmawiała Hanna Kość: