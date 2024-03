Dotacje dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego

11 marca, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Przedsiębiorcy z regionu mogą ubiegać się o dotacje na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach programu „Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim”.

– Chcemy drugi raz, bogaci o doświadczenia z zeszłej perspektywy, rozwijać podmiotowy system finansowania usług rozwojowych. Zadysponowaliśmy większą kwotę środków na ten projekt o 4 mln zł. Na pewno uda nam się wspomóc większą ilość pracowników i większą ilość pracodawców – mówi Joanna Sarosiek, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego z Urzędu Marszałkowskiego.

Mali oraz mikro przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 80 tys. złłotych, średni przedsiębiorcy do 150 tys. złotych, natomiast duzi przedsiębiorcy do 180 tys. złotych.

– Podmiotowy system finansowania to dotacje dla podlaskich przedsiębiorców i ich pracowników na podnoszenie kwalifikacji. Są to dofinansowania na studia podyplomowe, szkolenia, kursy wraz z egzaminami, które dają określone uprawnienia. Nowością jest fakt, że ten projekt, będziemy kierowali teraz również do dużych przedsiębiorców – mówi Urszula Jabłońska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białystoku.

Wnioski można składać od 14 marca za pomocą platformy ePUAP. (mg)