Dotacje dla podlaskich sportowców. Pieniądze przyznały władze województwa

Sierpień 26, 2021

fot. Piotr Babulewicz/UMWP fot. Piotr Babulewicz/UMWP

Prawie dwa miliony złotych trafią do ponad sześćdziesięciu klubów sportowych z regionu. Dotacje przyznał zarząd województwa podlaskiego.

Wsparcie otrzymają zespoły występujące zarówno w najwyższych klasach rozgrywkowych w kraju, jak i w niższych ligach podlaskich.

– Dotacje kierujemy zarówno do liderów, najlepszych zespołów w województwie, jak też do mniejszych klubów, ale również ważnych dla swoich społeczności. Jako zarząd województwa od początku kadencji wspieramy sport. To ogromny potencjał Podlaskiego, który trzeba budować i rozwijać. Mamy nadzieję, że przyznana pomoc pozwoli na aktywny udział w rozgrywkach różnych szczebli i dyscyplin sportowych – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Dofinansowanie dostała m.in. drużyna futbolu amerykańskiego – Lowlanders Białystok, UKS Dojlidy Białystok czy Wigry Suwałki oraz ZKS Olimp Zambrów. Pieniądze trafiły również do Żubrów Białystok i Rugby Białystok.