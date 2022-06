Dotacje dla podlaskich instytucji kultury

Czerwiec 16, 2022

Podlaskie jednostki kultury ze wsparciem samorządu województwa. Cztery instytucje dostaną łącznie przeszło 1 mln złotych.

Najwięcej, bo ponad 530 tys. złotych, otrzyma Teatr Dramatyczny w Białymstoku na realizację projektów teatralnych, dalszą digitalizację materiałów archiwalnych teatru czy prace związane z modernizacją należącego do teatru budynku przy ul. Branickiego.

240 tys. złotych trafi do Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, który zakupi wyposażenie do zabytkowego drewnianego domu z miejscowości Niemyje-Skłody. To będzie kolejne miejsce na terenie skansenu o funkcji hotelu.

Muzeum Podlaskie otrzyma zaś 200 tys. złotych na utworzenie miejsca konserwacji zabytków w należącym do instytucji budynku w Choroszczy.

Niespełna 50 tys. złotych otrzyma natomiast Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. wykonanie tradycyjnego pieca w zabytkowej chałupie z Czyż, która znajduje się wśród zbiorów Skansenu czy zakup eksponatów związanych z regionem województwa podlaskiego. (mt)