Dotacje dla firm w obszarach przygranicznych

22 marca, 2024

Źródło: podlaskie.eu

Ponad 47 mln złotych trafi do 32 firm z obszarów przygranicznych w ramach programu „Fundusze europejskie dla podlaskiego w obszarze badania i innowacje”.

– W trakcie oceny preferowaliśmy wyższy poziom innowacyjności, co najmniej w skali regionu. Premiowaliśmy wybór rozwiązań, które uwzględniają aspekty środowiskowe. Przede wszystkim premiowaliśmy te projekty, które przyczynią się do tworzenia trwałych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie dzięki dzisiejszemu rozstrzygnięciu, zadeklarowały utworzenie co najmniej 101 nowych miejsc pracy – mówi Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Pieniądze trafią m.in do firm z branż budowlanych, drewnianych, metalowych, tworzyw sztucznych, cukierniczych oraz turystycznych. (mg)