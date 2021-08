W sieci dostępny jest już teledysk promujący „Czarną Damę”

Sierpień 23, 2021

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

Już jest, teledysk i piosenka promujące film „Czarna Dama”.

W teledysku przeplatają się kadry z filmu z ujęciami z nagrań utworu „ŁANIA”.

Pieśń jest wykonywana w języku polskim i białoruskim przez Kasię Garłukiewicz i Maćka Snitkowskiego, którego możecie z zespołu „Kreha” albo również z anteny Akadery.

– Wokale w piosence do „Czarnej Damy” nie były dla mnie w zasadzie niczym nowym, bo śpiewam od zawsze, w języku białoruskim również śpiewam od wielu, wielu lat. Jest mi to język bardzo bliski, jako człowiek stąd, z Podlasia. Faktycznie w zespole „Kreha” gram głównie na basie, ale zdarza mi się też śpiewać. Dużym zaskoczeniem była dla mnie propozycja zaśpiewania tej piosenki, fakt, że zagrałem małą rólkę w Czarnej Damie”, ale zaproszenie do woklanego wspomagania Kasi Garłukiewicz było dla mnie duża nobilitacją – mówił Maciek Snitkowski.

Muzykę do utworu „ŁANIA” skomponowała Kasia Garłukiewcz, tekst napisał Krzysztof Szubzda, za aranżacje partii chóru odpowiada Max Fedorov, a za realizację nagrań Marek Kubik.

Natomiast sam film w całości stworzony przez białostockich twórców jest czarno-białym kryminałem, którego akcja osadzona jest w latach 30. ubiegłego wieku na terenach Białostocczyzny. Premiera „Czarnej Damy” zaplanowana jest na 2 września (więcej o tym pisaliśmy tutaj).

Posłuchać piosenki i zobaczyć teledysk można tutaj. (ea)