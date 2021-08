„Czarna Dama” wchodzi na duży ekran. Premiera filmu już 2 września

Sierpień 12, 2021

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

2 września na ekranie Kina Helios Alfa w Białymstoku swoją premierę będzie miała pełnometrażowa wersja filmu „Czarna Dama”. Produkcja w całości stworzona przez białostockich twórców jest czarno-białym kryminałem, którego akcja osadzona jest w latach 30. ubiegłego wieku na terenach Białostoczyzny.

„Czarna Dama” swoją premierę miała mieć w marcu ubiegłego roku, ale z powodu wybuchu pandemii musiała zostać przełożona. Pełną wersję filmu zobaczymy po niespełna 3,5 roku przerwy od premiery pierwszej części tego obrazu.

– Bardzo wiele osób myśli, że my teraz pokażemy drugą część tego filmu, od momentu, w którym akcja została urwana. Absolutnie nie. Jeżeli ktoś nie był na premierze pierwszej części „Czarnej Damy”, to zobaczy wszystko od początku do końca. Ci natomiast, którzy byli wtedy na premierze, zobaczą też trochę inny film, bo przez ten cały czas przemontowywaliśmy go i dużo scen uległo zmianom. Mam wrażenie, że tam jest mocne przemeblowanie. Ci, którzy byli trzy lata temu na premierze, mogą więc nawet nie poznać tej pierwszej części – mówi autor scenariusza i reżyser „Czarnej Damy”, Krzysztof Szubzda.

W filmie grają podlascy aktorzy: m.in. Ryszard Doliński, Krzysztof Bitdorf, Izabela Wilczewska, Krzysztof Zemło, Andrzej Beja-Zaborski oraz Adam Woronowicz.

Premiera filmu już 2 września w kinie Helios Alfa. Premierę uatrakcyjni spotkanie z twórcami filmu. Wydarzenie swoim patronatem medialnym objęło Radio Akadera.

Oprócz seansu premierowego, zaplanowano także trzy kolejne pokazy „Czarnej Damy”- 3, 4 i 5 września. Już można kupować na nie bilety. Szczegóły są tutaj.

Z twórcami „Czarnej Damy” – Krzysztofem Szubzdą (autorem scenariusza i reżyserem filmu) i Hubertem Bucharewiczem (kierownikiem produkcji z Muchy na dziko, która jest producentem i pomysłodawcą tego filmu) spotkała się Małgorzata Turecka. Rozmowy można posłuchać tutaj.(mt)