„Doodlowanie” w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Wystawa absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

13 listopada, 2023

Marcin Kulesza/Fot. Jerzy Doroszkiewicz Marcin Kulesza/Fot. Jerzy Doroszkiewicz

Marcin Kulesza, absolwent kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej pracował w zawodzie. Jednak zamiłowanie do twórczości graficznej przeważyło i zajął się tworzeniem grafik do gier komputerowych. Jest między innymi współautorem międzynarodowego sukcesu gry The Tenants. Teraz jego wystawę prac zatyułowaną: „Doodlowanie” można oglądać w Centrum Ludwika Zamenhoffa.

Talent do tworzenia abstrakcji Marcina Kuleszy dostrzegła Aleksandra Czerniawska, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która napisała, iż „Doodle to angielskie słowo oznaczające rysowanie w czasie, w którym myśli się o czymś innym. Wydaje mi się, że w języku polskim nie ma ono dobrego odpowiednika. Słownik „podpowiada”: gryzmolenie.” Wyjaśnia, że w przypadku absolwenta Wydziału Architektury tytuł wystawy „Doodlowanie” w Centrum im. Ludwika Zamenhofa obiecuje zestaw prac, „stanowiących bogaty, autonomiczny świat, w którym można się kontemplacyjnie zanurzyć”.

Wystawę w Centrum im. Ludwika Zamehofa w Białymstoku będzie można oglądać do 4 lutego 2024 codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10-17.