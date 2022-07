Dom to coś więcej niż przedmioty. Wystawa pracowników Politechniki Białostockiej

Lipiec 8, 2022

Już od 8 lipca można obejrzeć dokonania artystyczne wykładowców z Katedry Sztuk Projektowych Wydziału Architektury. W przedsięwzięciu uczestniczy jedenaścioro artystów, architektek i architektów, którzy zajmują się różnymi dziedzinami sztuki.

– W znakomitej większości będą to prace wnętrzarskie, meblarskie i wzornicze. Cała wystawa ma zamysł domu nie tylko jako zbieraniny obiektów i przedmiotów, ale też jako przestrzeni, w której żyjemy i wypoczywamy. Aranżacja podzielona jest na 3 strefy – najpierw strefa wejściowa, czyli to, co nas wita w domu. Później przechodzimy dalej, do stref bardziej intymnych, czyli strefy życiowej i wypoczynkowej. Tam też adekwatnie są rozmieszczone dzieła naszych projektantów – mówi autorka aranżacji wystawy, Justyna Sołomianko z Katedry Sztuk Projektowych.

Wernisaż rozpocznie się o 18 w siedzibie Galerii in. Sleńdzińskich przy Legionowej 2. Wystawa jest czynna do 14 sierpnia. (uk)