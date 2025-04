Dofinansowania do sterylizacji bezdomnych kotów w regionie

14 kwietnia, 2025

Wiele gmin ma programy zapobiegania bezdomności zwierząt. Są tam środki przeznaczone na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących. W Białymstoku sterylizacja bezdomnych kotów odbywa się poprzez schronisko dla zwierząt „Dolina Dolistówki”.

Jak podkreśla Agata Kilon z Fundacji Kotkowo warto z tego skorzystać, jeśli w otoczeniu widzimy koty bezdomne.

– Warto zapytać czy mają środki, jak je wykorzystują, ale też rozejrzeć się, czy gdzieś nie chodzi niewysterylizowana kotka, po to, żeby tych niechcianych kotków w tym roku urodziło się jak najmniej. Mieliśmy słabą zimę, więc takie niezbyt szanujące się kocice mogą mieć trzy mioty kotków. Będą to marne, słabe i chore zwierzęta. Aby temu zapobiec, wystarczy koteczkę wysterylizować. Jest to ustawowo obowiązek gminy, więc warto domagać się środków od gminy, jeśli nie to napisać do nas, my z pewnością pomożemy – tłumaczy Agata Kilon.

Ponadto Fundacja Kotkowo organizuje również „Wielkanocny Koszyczek dla kotków i kociczek”, w której zbierana jest karma. Szczegóły zarówno sterylizacji, jak i zbiórki jedzenia jest stronie internetowej kotkowo.pl. (hk)