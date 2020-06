Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie zostanie wydłużony

Czerwiec 19, 2020

Do 28 czerwca przedłużone zostanie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skorzystają z niego rodzice dzieci w wieku do lat 8.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo jeśli niania lub dzienny opiekun nie mogą zapewnić opieki z powodu COVID-19. Otrzymają go również ci rodzice, którzy nie wysłali dzieci do otwartej już placówki i sami się nimi opiekują.

– Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja do 28 czerwca 2020 roku zarówno do ZUS, jak i do płatników składek czyli pracodawców lub zleceniodawców. Taki pracodawca, którzy wypłaca zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za ten okres. Jednak wypłata świadczenia zarówno przez ZUS jak i płatnika będą dokonywana dopiero po wejściu w życie ustawy – informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego Katarzyna Krupicka.

Nie zmieniły się zasady ubiegania się o dodatkowy zasiłek, czas jego wykorzystywania nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. (ea/mc)