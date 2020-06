Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po raz kolejny został przedłużony

Czerwiec 24, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8 już przysługuje.

W związku z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo z braku możliwości zapewnienia opieki, a nawet w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania epidemii, rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on od 25 maja do 28 czerwca. Jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów rodzic wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, to wniosek ten zostanie rozpatrzony.

– Jeżeli rodzic dziecka do lat 8, które nie ma orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożyli przed 24 czerwca br. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek czyli pracodawcy lub zleceniodawcy to wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do ZUS-u w Białymstoku od 25 maja wpłynęło 5 325. (ea/mc)