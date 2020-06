Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

Czerwiec 29, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Kolejne 14 dni rodzice dzieci do lat 8 będą mogli pozostać ze swoimi pociechami w domu. Dzisiaj wchodzi w życie wydłużony do 12 lipca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do tej pory przysługiwał on do 28 czerwca.

– Zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym umożliwiają wypłatę tego świadczenia podczas sprawowania opieki zarówno nad zdrowym dzieckiem do lat 8, jak i starszym dzieckiem z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorosłą osobą niepełnosprawną – informuje Katarzyna Krupicka rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo, jeśli niania lub dzienny opiekun nie mogą zapewnić opieki z powodu COVID-19. Co ważne nawet w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania epidemii, rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on nie dłużej niż do 12 lipca.

– Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik składa taki dokument do pracodawcy, zleceniobiorca do zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – bezpośrednio do ZUS-u – dodaje Krupicka.

Tylko od 1 do 28 czerwca do placówek ZUS w województwie podlaskim wpłynęło takich wniosków blisko 4,4 tys., w całym kraju ponad 181 tys.

Jeśli w oczekiwaniu na zmianę przepisów rodzic złożył wniosek o zwykły zasiłek opiekuńczy, to teraz ten okres będzie rozliczony, jako dodatkowy zasiłek opiekuńczy. To znaczy, że nie pomniejszy puli 60 dni zwykłego zasiłku, który przysługuje w roku kalendarzowym. (mt/mc)