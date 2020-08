Dobry start. W Podlaskiem złożono już 37,3 tys. wniosków

Sierpień 4, 2020

fot. Katarzyna Cichoń

Wciąż można ubiegać się o świadczenie w wysokości 300 złotych na wyprawkę szkolną na każde uczące się dziecko. Jak dotąd w ramach programu „Dobry start” złożono 1,4 miliona wniosków. W Podlaskiem – 37,3 tys.

W lipcu składanie wniosków możliwe było tylko drogą elektroniczną. Od sierpnia możliwe jest też w formie tradycyjnej.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – do 24 roku życia. Ze wsparcia mogą też skorzystać uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych. (mt/mc)