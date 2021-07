„Dobry start”. Rozpoczął się nabór wniosków o 300+

Lipiec 1, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Można już składać wnioski o 300 plus w ramach rządowego programu ‚Dobry start’. Przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczenia zajmie się ZUS.

Wnioski można składać do 30 listopada, wyłącznie online.

– Wnioski o tzw. 300+ dla ucznia na rok szkolny 2021/2022 można składać tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. We wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz numer telefonu. Te dane będą potrzebne do kontaktu i ewentualnie do założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku.

Klienci mogą liczyć na naszą pomoc w założeniu profilu na PUS ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku o 300+. Pomoc można uzyskać bezpośrednio w każdej placówce ZUS. Ruszyły także mobilne punkty wparcia w placówkach Poczty Polskiej i KRUS.

– Pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, MOPS i GOPS – dodaje rzeczniczka.

Świadczenia 300+ będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. (mt)