„Dobry start”. Od lipca można będzie składać wnioski o 300 plus na wyprawkę szkolną

Czerwiec 29, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Już od piątku (01.07) rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych. Wnioski przyjmuje ZUS, który zajmie się także wypłatą świadczeń.

Dobry start 300 plus to wsparcie finansowe na zakup wyprawki dla dziecka na początek roku szkolnego. Wydatki w każdej rodzinie są coraz większe, dlatego rodzice nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku.

– Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Im wcześniej go złożymy, tym szybciej pieniądze pojawią się na koncie. Rodzice, którzy złożą go do końca sierpnia zastrzyk gotówki otrzymają najpóźniej 30 września – mówi rzecznik ZUS w Białymstoku, Katarzyna Krupicka.

Z jednorazowego wsparcia w wysokości 300 złotych mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci do 20 roku życia, a jeśli mają one orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

„Dobry start” przysługuje każdemu uprawnionemu niezależnie od dochodów. Pieniądze należą się na każde dziecko w rodzinie, które chodzi do szkoły – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Natomiast nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. W sytuacji, gdy uczeń ukończył już 18 lat, wniosek o 300 plus może złożyć samodzielnie.

W ubiegłym roku ponad 4,4 mln dzieci otrzymało 300 złotych na wyprawkę szkolną, w województwie podlaskim 127 tysięcy. (mt)